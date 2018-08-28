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娛樂

星二代自曝罹重度厭食症　吞一口食物秒挖喉催吐

娛樂中心／綜合報導2018/08/28 17:50
▲辣模愛爾蘭鮑德溫是好萊塢星二代。（圖／翻攝愛爾蘭鮑德溫IG , 2018.08.28）
▲辣模愛爾蘭鮑德溫是好萊塢星二代。（圖／翻攝愛爾蘭鮑德溫IG , 2018.08.28）

22歲辣模愛爾蘭鮑德溫（Ireland Baldwin）有個明星老爸亞歷鮑德溫（Alec Baldwin），是好萊塢知名星二代，極具個人特色的五官和高瘦身材讓她18歲就踏入時尚圈，先前愛爾蘭在IG放上全裸沙龍照引起網友熱議，但她自曝曾患有厭食症，嚴重到即便吞一口食物，就會立刻衝到廁所催吐，只為了維持纖細體態。


▲愛爾蘭鮑德溫（右）與明星老爸亞歷鮑德溫感情深厚。（圖／翻攝愛爾蘭鮑德溫IG , 2018.08.28）

愛爾蘭曾透過IG自訴罹患厭食症，當時病症相當嚴重，只要食物送進嘴裡就馬上想要挖喉催吐，或是用瀉藥把胃中食物排出來，甚至看到網友說她太高、太壯，就會到跑步機狂操，跑到「感覺不到自己腳為止。」她曾秀出患病時的紙片人身材，可見身穿黑色背心的她瘦到只剩一層皮，背後骨頭清晰可見。經歷與厭食症對抗，現在的她坦言非常後悔，透露花了很長時間才學會愛惜、接受自己，「對這麼多的薯條說不，一點都不值得！」


▲愛爾蘭鮑德溫18歲踏入時尚圈，衣架子身材十分火辣。（圖／翻攝愛爾蘭鮑德溫IG , 2018.08.28）


▲愛爾蘭鮑德溫曾在IG放上全裸沙龍照。（圖／翻攝Tyler Kandel、愛爾蘭鮑德溫IG , 2018.08.28）


▲愛爾蘭鮑德溫患病時的紙片人身材。（圖／翻攝愛爾蘭鮑德溫IG , 2018.08.28）

關鍵字愛爾蘭鮑德溫亞歷鮑德溫星二代厭食症好萊塢
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