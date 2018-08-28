NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈宋慧喬短髮造型被捕獲　老公也誇美驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

跨一步夢想 看見脊髓肌萎病友勵志生活

中央社2018/08/28 17:26
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者魏紜鈴台北28日電）「即使只有一根手指能動，我也要繼續熱愛地板滾球運動。」脊髓性肌肉萎縮症病友順龍這樣的堅持，在紀錄片「跨一步，夢想」忠實呈現，該片由導演施祥德執導，盼大眾更了解SMA病友的真實生活。

施祥德曾憑全台首支脊髓性肌肉萎縮症公益微電影「用心飛翔」，拿下第6屆溫哥華國際華語電影節「紅楓葉獎」最佳導演獎，近期推出與脊髓性肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy,SMA）有關的病友紀錄片「跨一步，夢想」。

「跨一步，夢想」拍攝罹患SMA第二型患者6歲小妹妹王沐晴與青年黃順龍及其家人，拍攝過程貼身跟拍2位病友，每分每秒都是SMA病友極不容易的生命過程。

「這部片沒有腳本，有的只是真實記錄，沒有演出，因為這就是SMA患者每天的真實生活」，施祥德說明，這部紀錄片說的是SMA藏翼天使們勇敢向夢想跨步、全力以赴的背後，雖無奈卻堅強的真實人生。

當舞蹈老師是王沐晴最大的夢想，她在1歲多時確診罹病。沐晴是個樂觀好強的孩子，即便跌倒了、面對其他孩子們無心的言語傷害，她總會自己勇敢振作。雙腳無力自主行走的她，夢想自己能有跳舞和穿上美麗高跟鞋的那天。

沐晴爸爸曾問她，「哪天如果爸爸去天上了你要怎麼辦？」年僅6歲的沐晴回答，「那她也想跟著爸爸一起去。」沐晴媽媽說，「沐晴也會說等我長大了，我的腳就會好了，我就可以當舞蹈老師。」這些看似一般女孩的平凡夢想，在父母眼中格外心疼。

同樣罹患SMA的青年黃順龍來自嘉義，發病10多年讓他的脊椎嚴重歪曲，身形比同齡者瘦小。順龍媽媽表示，「順龍只剩部分手指有功能，但這個微小的行動能力，卻是讓他不放棄對滾球運動熱愛的重要動力。」因此，順龍今天能成為一個地板滾球運動選手。

今年5月，順龍代表嘉義市參加全國身心障礙國民運動會，也受邀到中信兄弟主題日「大象牽小象」擔任開球嘉賓。順龍的不放棄，除了完成自己的夢想，也為所有SMA病友與家庭們帶來鼓舞。

順龍的日常起居都靠父母照料，他的父母只有在順龍確診SMA那天哭過，順龍媽媽說：「我們兩人約定好只能難過那一天，日後都要用正能量面對，讓我們跟他相處的時光，全部都是快樂美麗的。」

台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會理事長鐘育志也說，只要病人盡量維持走路或坐的功能，病友仍可很有創意的想出適應生活的方式，來達成夢想。藉由此紀錄片，希望能鼓勵所有SMA病友與家庭，也能讓社會大眾更了解此疾病並多些關心。（編輯：張芷瑄）1070828

日本新防衛白皮書出爐 強烈...2020年拚5G 中華電：...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan