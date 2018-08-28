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嘉義長庚組醫護團隊　進水災區醫療救助

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/08/28 18:21
▲嘉義長庚醫院組醫護團隊進823水災區，協助救護。（圖／長庚醫院提供 , 2018.08.28）
▲嘉義長庚醫院組醫護團隊進823水災區，協助救護。（圖／長庚醫院提供 , 2018.08.28）

嘉義縣受823熱帶性低氣壓影響，全縣18鄉鎮市逾一半淹水，到目前已經進入第6天，部分地區淹水狀況仍未消退，且災民撤離到安全處所，苦難難熬。

嘉義長庚醫院是雲嘉地區急重症分級之重度急救責任醫院，院長林志鴻對於823水災指示全力協助政府救災，派駐緊急救護團隊到朴子、東石等災區，提供災民們緊急醫療與協助安置服務。

長庚醫院表示，醫療站於昨(27)日上午開始完成設置，經過社區的廣播宣傳，即有人數眾多的居民陸續趕來求助，有撤離時，不慎受傷且傷口泡水感染的，也有高血壓藥物用完，受困無法領藥的，也有因痛風行動不便的，經醫療團隊到府診治後緩解不適，災民非常感謝醫療團隊及時到場救護。

長庚醫院也主動追蹤災區慢性病民眾控制情況，適時提供醫療與用藥服務，同時也主動連繫與協助接送病患來院洗腎；對災民及病人安置的部分，嘉義長庚也提供第二醫學大樓5樓空間，作為病人及家屬安置處所(祈晴站)，並開放單身宿舍給災民住宿。

林志鴻指出，長庚秉持著對嘉義地區責無旁貸的社會責任，現主動提供「三加一行動關懷服務(交通接送、收容安置、居家醫療+用藥服務)」，後續將視災後重建的需求，再提供必要的醫療人力、物資，並導入復健及心理支持等相關措施。

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