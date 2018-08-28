中美貿易戰吹起供應鏈大搬風 日系大廠紛紛撤出中國

加上美國正考慮對汽車和汽車零組件設下關稅，大利空來襲，迫使日企重新考慮其全球供應鏈的布局，旭化成 (Asahi Kasei)、小松製作所 (Komatsu) 和愛麗思歐雅瑪 (Iris Ohyama) 紛紛撤離中國。

《日經亞洲評論》今 (28 日) 日報導，日本大廠有許多中國海外子公司，會將生產的產品和零組件出口到第三國 (如美國)，美國上週四 (23 日) 對啟動新一輪 160 億美元的中國輸美商品關稅，北京也以牙還牙祭出同等報復性關稅。

根據日本經濟產業省的一項調查，日企透過海外生產與銷售已產生 2180 億美元的收入，其中自中國產收的營收占 260 億美元。

上週四美國對中公布新一輪 160 億美元關稅。(圖：afp)

在美國對中公布新一輪 160 億美元關稅清單後，日本化學製造大廠「旭化成」首當其衝，其生產的汽車齒輪、汽車零組件商品為關稅目標清單名單。

旭化成隨即做出策略轉變將生產線從中國搬遷回日本，該公司分別在日本和中國兩地生產材料，若有任何問題，可以事先取得客戶首肯，彈性從調整在某地生產材料。

此外，小松製作所 (Komatsu) 將透過美國、日本和墨西哥的廠房為美國組裝的液壓挖掘機生產部分零件。該公司採用靈活的生產結構，使其可以適應經濟變化，但這項調整的計畫將使小松每年額外花費 40 億日元 (3600 萬美元)。

目前未受關稅波及的愛麗思歐雅瑪 (Iris Ohyama) 也未雨綢繆，提前調整全球產線布局。愛麗思歐雅瑪計劃將銷售美國的空氣淨清淨機、電風扇和其他電器的產地轉移至韓國新工廠，計劃明年完工。

考慮到貿易戰持續時間和嚴重不確定性，旭化成、小松製作所和愛麗思歐雅瑪等日本供應鏈大廠可以利用他們現有的供應鏈，調整全球產線布局。但其他小型公司基於成本考量，不太可能計劃新的投資來因應貿易戰，他們別無選擇，正尋求關稅豁免權。

日本鋼鐵廠正在申請免除美國用於製造軸承的鋼鐵關稅。但審查過程人手不足，進度嚴重落後。

美國劍指中國製造 2025。(圖：afp)

此外，將生產外移中國也帶來政治風險。「如果事先沒有透過適當管道宣布出口下調的消息，我們可能會冒犯到地方政府官員。┘一家日本公司的執行官表示。這家不願具名的日本製造商已將部分產品線轉移到日本，但尚未公布細節。

美國劍指中國導致中國製造業外移，仁寶、英業達、和碩等台廠已將產線從中國移到東歐、墨西哥以及東南亞等地，日廠也紛紛撤離，中國離「中國製造 2025」產業計畫的美夢似乎越離越遠。