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影／田中央公學校103弦笛團　郵局快閃表演

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/28 19:31
▲中華郵政彰化郵局邀請「田中央公學校」103弦笛團快閃表演，輕快的快閃弦樂演奏，讓田中郵局營業廳出現難得的音樂饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)
▲中華郵政彰化郵局邀請「田中央公學校」103弦笛團快閃表演，輕快的快閃弦樂演奏，讓田中郵局營業廳出現難得的音樂饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

彰化縣田中國小管弦樂團9位小朋友，28日上午在田中郵局營業廳快閃演奏；節奏輕快的樂聲配合著小朋友的活潑律動，吸引前來郵寄包裹、儲匯業務的民眾駐足聆聽，讓郵局出現了歡樂氣氛，弦笛團為洽公的民眾帶來意外驚喜，辦理儲匯業務的羅姓婦人開心表示，我覺得小朋友很認真，現場的氣氛很容易被帶動。


▲中華郵政彰化郵局邀請「田中央公學校」103弦笛團快閃表演，輕快的快閃弦樂演奏，讓田中郵局營業廳出現難得的音樂饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

「田中央公學校」最早成立的103弦笛團，接受彰化郵局的邀請，9位小朋友在校長許孝麟的帶領下，拿著樂器前往田中郵局進行快閃演奏表演，藉由悠揚的弦樂音符，傳達對辛苦的郵政人員表達感激，增進社區和諧關係，同時增進孩子臨場經驗與自信心。


▲中華郵政彰化郵局邀請「田中央公學校」103弦笛團快閃表演，輕快的快閃弦樂演奏，讓田中郵局營業廳出現難得的音樂饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

彰化郵局企劃行銷科科長郭白慧指出，這是郵局敦親睦鄰這一次以音樂饗宴方式，與社區前來洽辦郵務的民眾進行互動，讓顧客在美妙悠揚的音樂中輕鬆地辦理郵務手續，也讓即將展開一天辛苦郵政工作的人員，擁有一天的好心情。


▲中華郵政彰化郵局邀請「田中央公學校」103弦笛團快閃表演，輕快的快閃弦樂演奏，讓田中郵局營業廳出現難得的音樂饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

這群小樂手準備了「農村曲」、「四季紅」、「老黑喬」、「陪我看日出」等10首燴炙人口的曲目，突然出 現在田中郵局進行快閃表演，讓前往接洽業務的民眾感到十分驚喜，紛紛駐足聆聽欣賞，並對小朋友的表演讚譽有加。


▲中華郵政彰化郵局邀請「田中央公學校」103弦笛團快閃表演，輕快的快閃弦樂演奏，讓田中郵局營業廳出現難得的音樂饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

許孝麟指出，「田中央公學校」弦笛團共有五團，103團是最早成立的一團，曾獲文化部邀請在中部四縣市優秀作品巡迴展中，擔任開場演出，田中國小對藝文活動的推展也不遺餘力，校園內音樂風氣鼎盛，這次藉由彰化郵局邀請進行公益表演，讓音樂悠揚的音符深入社區，也傳達對辛苦的郵務人員感謝之意，讓孩子學會付出與感恩。

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