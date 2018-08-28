北卡州選區劃分違憲 聯邦法院裁決重劃

（中央社德州奧斯汀27日綜合外電報導）美國一個聯邦法院今天裁決，北卡羅來納州的共和黨人違法劃定國會大選的北卡選區，圖利共和黨，11月大選前需重劃選區。

北卡州中區聯邦地區法院3位法官組成的合議庭在321頁意見書中寫道，負責劃定選區的共和黨議員為稀釋民主黨選票的影響力，以偏袒特定黨派的「傑利蠑螈」方式劃分選區，屬違憲行為。

意見書寫道：「那正是共和黨掌控的北卡羅來納州議會試圖在這裡做的。」

合議庭裁決，各黨須在8月30日前提出建議，修正這個問題。

這項裁決對11月大選可能具有全國性意涵。共和黨和民主黨將在11月的期中選舉爭奪國會控制權，民主黨需新增23席才能在聯邦眾議院過半，而如果民主黨過半，就可能阻撓共和黨籍總統川普的立法議程。