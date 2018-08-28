北卡州選區劃分違憲 聯邦法院裁決重劃

（中央社德州奧斯汀27日綜合外電報導）美國一個聯邦法院今天裁決，北卡羅來納州的共和黨人違法劃定國會大選的北卡選區，圖利共和黨，11月大選前需重劃選區。
北卡州中區聯邦地區法院3位法官組成的合議庭在321頁意見書中寫道，負責劃定選區的共和黨議員為稀釋民主黨選票的影響力，以偏袒特定黨派的「傑利蠑螈」方式劃分選區，屬違憲行為。
意見書寫道：「那正是共和黨掌控的北卡羅來納州議會試圖在這裡做的。」
合議庭裁決，各黨須在8月30日前提出建議，修正這個問題。
這項裁決對11月大選可能具有全國性意涵。共和黨和民主黨將在11月的期中選舉爭奪國會控制權，民主黨需新增23席才能在聯邦眾議院過半，而如果民主黨過半，就可能阻撓共和黨籍總統川普的立法議程。
法官提出的多項建議包括：11月舉行北卡州提名初選時，需採用新劃分的選區，免除違法的黨派偏見，接著才能舉行大選，新國會則於2019年1月就任。
法院先前裁定，繼2010年人口普查後共和黨議員在重劃特定聯邦眾議員選區時，不當利用種族因素。在法院做出前述裁決後，北卡州的爭議，聚焦在共和黨主導的立法機關於2016年採行的重劃選區計畫。
負責重劃選區計畫的共和黨議員表示，選區重劃是為保有共和黨優勢，因為「選出共和黨人比選出民主黨人要好」。
目前無法聯絡上共和黨幹部詢問對法院裁決的看法。
北卡州民主黨主席古德溫（Wayne Goodwin）表示，這項裁決「極重要且劃下必要界線，表明了政治人物不能靠著讓其他選民閉嘴，來選擇他們的選民」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉學源）1070828