女學生全穿錯！內衣廠商實測「白制服+白色內衣」最養眼

不少女生在穿白上衣、制服前，都會穿上「白色」內衣，認為兩者顏色相近，內衣顏色不會明顯地透出來，但這樣的觀念竟然是錯的！

日本一家內衣廠商近日在官方推特上公布一項實測結果，將白色、粉紅色、水藍色、膚色、紅色、深藍色等布料放在膚色的紙板上，接著蓋上白色布料，看看什麼顏色是最明顯的。

實驗結果發現，比膚色紙板更淺的白色、粉色、水藍色在白色布料下清晰可見；被認為太濃烈不適合跟白色衣服搭配的紅色、深藍色反而不突兀。

由於日本有不少學校規定學生穿著白色制服得搭配白色內衣，這樣的校規讓內衣廠商看不過去，希望藉由實測結果矯正「白色+白色比較不透」的錯誤觀念，如果學校硬性規定得穿白色內衣，則建議學生加一件內搭。