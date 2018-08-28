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女學生全穿錯！內衣廠商實測「白制服+白色內衣」最養眼

編輯中心／綜合報導2018/08/28 18:15
▲不少女生在穿白上衣或制服時會搭配白色內衣，認為這樣內衣的顏色才比較不明顯。（示意圖／pixabay）
▲不少女生在穿白上衣或制服時會搭配白色內衣，認為這樣內衣的顏色才比較不明顯。（示意圖／pixabay）

不少女生在穿白上衣、制服前，都會穿上「白色」內衣，認為兩者顏色相近，內衣顏色不會明顯地透出來，但這樣的觀念竟然是錯的！

日本一家內衣廠商近日在官方推特上公布一項實測結果，將白色、粉紅色、水藍色、膚色、紅色、深藍色等布料放在膚色的紙板上，接著蓋上白色布料，看看什麼顏色是最明顯的。

實驗結果發現，比膚色紙板更淺的白色、粉色、水藍色在白色布料下清晰可見；被認為太濃烈不適合跟白色衣服搭配的紅色、深藍色反而不突兀。

由於日本有不少學校規定學生穿著白色制服得搭配白色內衣，這樣的校規讓內衣廠商看不過去，希望藉由實測結果矯正「白色+白色比較不透」的錯誤觀念，如果學校硬性規定得穿白色內衣，則建議學生加一件內搭。


▲日本內衣廠商實測，發現比起深色系，白色內衣在白色布料下反而更明顯。（圖／翻攝自推特「BODY FOCUS」 , 2018.08.28）

實驗結果引發網友討論，紛紛留言「白色襯衫下穿著白內衣，每個人都知道會透，但因為校規我還是穿著。內衣店的店員說，最不明顯的顏色是棕色、深棕色的內衣」、「我女兒的國中也規定要穿白色內衣，我女兒為了不透出來，即使是夏天也在襯衫下穿著黑色背心， 3 年來完全沒被發現，因為完全不透」，也有網友認為，用校規來指定學生內衣的顏色，本就是個不合理的行為。

關鍵字內衣制服校規白色內衣
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