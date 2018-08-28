三大法人合買94.13億元 外資大買台積電 同步敲

台股今 (28) 日終場上漲 87.34 點，收在 10989.55 點，成交量 1276.65 億元，合計三大法人買超 94.13 億元，其中自營商買超 1.03 億元，投信買超 12.04 億元，外資及陸資買超 81.06 億元。

個股部分，電子股重回盤面主流，今日外資買超前三名分別為台積電、聯電和華邦電，金融股也同受青睞，包括元大金、玉山金、永豐金和開發金均擠進外資買超前十名。

台指期部位方面，外資加碼多單 3473 口，多單未平倉口數則增加至 41313 口，顯示外資仍偏多看待。