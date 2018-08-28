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三大法人合買94.13億元 外資大買台積電 同步敲

鉅亨網2018/08/28 17:48
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台股今 (28) 日終場上漲 87.34 點，收在 10989.55 點，成交量 1276.65 億元，合計三大法人買超 94.13 億元，其中自營商買超 1.03 億元，投信買超 12.04 億元，外資及陸資買超 81.06 億元。

個股部分，電子股重回盤面主流，今日外資買超前三名分別為台積電、聯電和華邦電，金融股也同受青睞，包括元大金、玉山金、永豐金和開發金均擠進外資買超前十名。

台指期部位方面，外資加碼多單 3473 口，多單未平倉口數則增加至 41313 口，顯示外資仍偏多看待。

觀察今日外資買賣超，買超前 10 名分別為台積電 17316 張、聯電 10755 張、華邦電 10461 張、中纖 8629 張、元大金 7521 張、遠東新 6945 張、玉山金 6933 張、 永豐金 6752 張、開發金 6120 張、中鋼 6020 張。

外資賣超前 10 大個股，分別為元大台灣 50 反 114001 張、新光金 10996 張、中環 5100 張、富邦 VIX 4722 張、台達電 4014 張、鴻海 3314 張、群創 3265 張、彩晶 2834 張、奇力新 2560 張、嘉聯益 2325 張。

法人表示，全球第二大的晶圓代工廠格羅方德宣布無限期暫停先進製程發展，台積電今日獲外資大買，股價收漲近 2%，改寫 4 個多月來的新高；至於美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群後續可望持續受惠。

整體來看，美國經濟強勁，聯準會重申將漸進升息步伐，激勵國際股市反彈，法人指出，若外資能推升台股量能，預估短線台股將呈震盪偏多走勢。

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