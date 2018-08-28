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蘇貞昌批大台北新劇院預定地延宕　新北：中央不給蓋

記者陳志仁／新北報導2018/08/28 18:16
▲新板車站旁、占地3.3公頃的大台北新劇院預定地，現今淪為全台最貴的停車場。（圖／陳志仁攝影，2018.08.28）
▲新板車站旁、占地3.3公頃的大台北新劇院預定地，現今淪為全台最貴的停車場。（圖／陳志仁攝影，2018.08.28）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（28）日拋出將閒置13年的大台北新劇院預定地，打造成「親子體驗博物館」的構想；蘇貞昌表示，占地3.3公頃的精華地段，在國民黨及朱立倫、侯友宜8年的執政下，10幾年都沒有動工，淪為全台最貴的停車場，深感痛心。

新北市政府文化局長林寬裕則回應說明，此案的土地所有權及主導權均屬文化部，經過市府多年努力，終於在2016年4月定案，由文化部委託新北市政府辦理，但該年5月政黨輪替後，一夕翻盤，文化部改變主意不再委託新北市政府辦理；文化部無視政策的延續性，也不顧地方需求，完全漠視新北市400萬市民。

蘇貞昌認為，大台北新劇院是他擔任台北縣長時所爭取的建設，預定地就在新板車站旁，占地3.3公頃的精華地段，在國民黨及朱立倫、侯友宜8年的執政下，10幾年都沒有動工，淪為全台最貴的停車場；相較於同時期規劃的高雄市衛武營藝術文化中心，在今年10月即將開幕，兩相對比讓他十分痛心。

蘇貞昌說，為了不讓精華的地段白白浪費，提出親子博物館的政策，參考美國波士頓兒童博物館及日本大阪兒童廣場的成功經驗，除了劇院的原規劃，更要在這裡打造國內第一座「親子體驗博物館」；強調「成長體驗、知識互動」的功能，讓這塊3.3公頃的基地，能有更好更完善的利用。

▲蘇貞昌說，參考美國波士頓兒童博物館及日本大阪兒童廣場的成功經驗，要在大台北新劇院的預定地，打造國內第一座的「親子體驗博物館」。（圖／陳志仁攝影，2018.08.28）

關鍵字蘇貞昌文化局長林寬裕大台北新劇院親子體驗博物館
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