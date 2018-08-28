房市利多來了 不動產授信鬆綁 資金活水上看7000

根據金管會統計，目前整體銀行業不動產放款占比已超過 26%，接近滿水位，也就是說，銀行新承作不動產放款的空間已相當有限，因此，將大幅鬆綁銀行辦理建築融資限制。

金管會今 (28) 日宣布，放寬銀行不動產授信，只要符合「公益性及社會性」兩原則放款，可不受 30% 房貸放款水位限制，估房市可因此注入新台幣 3500 億元至 7000 億元的建築融資動能，其中以公股行庫最受惠，新規定將從 8 月 31 日發布上路。

金管會表示，將排除銀行法第 72-2 條適用範圍，也就是符合「公益性及社會性」兩原則放款，可不受到 30% 房貸放款水位限制，符合可排除者包括醫院、長照、社會住宅、學校及政府廳舍等。

另外，為提供參與都市更新的土地，及合法建築物所有權人、實施者，或不動產投資開發專業公司，可以籌措經主管機關核定發布實施的都市更新事業計畫所需資金而辦理的放款，也將排除 30% 限制。

其他依法律規定得不受銀行法第 72 條之 2 限制的放款，例如促進民間參與公共建設法、都市危險及老舊建築物加速重建條例等的不動產放款，都將不受限。

金管會強調，銀行應定期追蹤貸款的實際資金用途與原申貸用途是否相符，如果發現有移用貸款至興建或購置住宅及企業建築，但不是在此次修法適用的排除項目者，就應立刻將其計入限額控管。整體來說，此次銀行不動產授信放寬後，整體銀行不動產授信可增加 3500 億元到 7000 億元的額度。