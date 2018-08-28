姚文智：運用5G技術打造智慧創新共享新首都

姚文智表示，隨著智慧運用時代來臨，公眾參與開放政府的精神必須實現，台北市i-Voting雖然講的震天嘎響，但真正能發揮參與決策功能有限。

姚文智認為，未來台北市政府要朝開放政府邁進，以開放為本、不開放為例外，並設立不開放政府委員會，經過委員會同意才不開放，其餘不管是預算擬定、公共政策的討論形成，都應該開放。

針對智慧城市的想像，姚文智以「智慧月票」政策為例進行說明，悠遊卡升級後，整合電子票證、商務，將消費回饋折換成里程。

姚文智進一步指出，隨著5G時代來臨，透過點擊數位廣告，包含台語、客語、各種冷門文化或是學習型內容，可藉由數位內容推廣來折換里程，直接回饋給消費者。

此外未來推動的志工社會，可將志工服務時數折換成里程回饋，不同載具、個人與個人之間的點數交換折抵里程等，這些都是智慧時代生活的運用想像。

姚文智認為，隨著區塊鏈、AI、5G、FinTech的快速發展，台灣在這場科技創新的競賽上有著十足的發展潛力；如何以區塊鏈與各領域結合，配合政府法規的解套支持，扶植相關產業發展，才能在國際舞台上佔有一席之地。

姚文智也說，以台北市的資源和人口比例，在5G時代，要朝著百分之百5G覆蓋率的目標前進，減少不同區域和貧富階級的數位落差，讓所有市民都可以享有廉價且高速的網路，這是最基本的智慧城市建設。

其次就是智慧政府的建立，運用資料與數據的整合，不論是在平時的行政治理等，可透過E化系統加強行政服務的便利；在運輸、支付、環保、食安甚至救災方面，都可以善用智慧科技，讓城市的各項系統更親民、更有效率。（編輯：方沛清）1070828