韓國瑜：暫停所有競選活動　與災民站在一起

經過一夜豪雨狂炸肆虐，高雄市各地災情慘重，市政府今（28）日一早宣佈停班停課，韓國瑜也跟著暫停所有競選活動，決定與災民站在一起。韓國瑜今天上午原本預定登記參選市長的行程延期，下午特地前往大寮、林園等淹水嚴重的災區勘災，聆聽淹水居民的心聲。

內坑里、拷潭里近兩百位居民看到韓國瑜來，紛紛拿起「里民拒絕再淹水」、「請給我們一條安全回家的路」的紙板，有婦人看到韓國瑜更是直接哭喊「拜託救救我們」，當地居民表示，逢雨必淹，已經向市政府反映20年了。





▲居民拿起「請給我們一條安全回家的路」紙板向韓國瑜表達遭災所苦。（圖／記者許高祥攝）