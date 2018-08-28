韓國瑜：暫停所有競選活動　與災民站在一起

經過一夜豪雨狂炸肆虐，高雄市各地災情慘重，市政府今（28）日一早宣佈停班停課，韓國瑜也跟著暫停所有競選活動，決定與災民站在一起。韓國瑜今天上午原本預定登記參選市長的行程延期，下午特地前往大寮、林園等淹水嚴重的災區勘災，聆聽淹水居民的心聲。
內坑里、拷潭里近兩百位居民看到韓國瑜來，紛紛拿起「里民拒絕再淹水」、「請給我們一條安全回家的路」的紙板，有婦人看到韓國瑜更是直接哭喊「拜託救救我們」，當地居民表示，逢雨必淹，已經向市政府反映20年了。
▲居民拿起「請給我們一條安全回家的路」紙板向韓國瑜表達遭災所苦。（圖／記者許高祥攝）
大寮的主要行政中心，包括戶政、衛生所等機關所在的會社里也是汪洋一片，鳳林路低窪巷弄積水及腰，災民家當淹在水裡、苦不堪言，昨晚徹夜未睡。林園汕尾的積水則是已經三天不退。
韓國瑜今年將戶籍遷到林園，現在是林園人，看到災區的慘狀，他沉痛表示，這次高雄災情慘重，對他而言是一次震憾教育，由於各地淹水的原因不同，有的是魚塭太高，有的是抽水站、滯洪池沒有發揮功能，他認為，檢討治水必須認真去思考錢是否花在刀口上，此刻他無法誇下海口，也不敢吹牛一定可以解決，但承諾當選市長後，對於治水問題一定會全力以赴。