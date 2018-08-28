NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去悚！小丸子「被封印的98話」曝光遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

韓國瑜：暫停所有競選活動　與災民站在一起

記者許高祥／高雄報導2018/08/28 18:40
▲韓國瑜勘災時不時望著天，祈求天氣好轉不要再讓高雄成災了。（圖／記者許高祥攝）
▲韓國瑜勘災時不時望著天，祈求天氣好轉不要再讓高雄成災了。（圖／記者許高祥攝）

經過一夜豪雨狂炸肆虐，高雄市各地災情慘重，市政府今（28）日一早宣佈停班停課，韓國瑜也跟著暫停所有競選活動，決定與災民站在一起。韓國瑜今天上午原本預定登記參選市長的行程延期，下午特地前往大寮、林園等淹水嚴重的災區勘災，聆聽淹水居民的心聲。

內坑里、拷潭里近兩百位居民看到韓國瑜來，紛紛拿起「里民拒絕再淹水」、「請給我們一條安全回家的路」的紙板，有婦人看到韓國瑜更是直接哭喊「拜託救救我們」，當地居民表示，逢雨必淹，已經向市政府反映20年了。
 


▲居民拿起「請給我們一條安全回家的路」紙板向韓國瑜表達遭災所苦。（圖／記者許高祥攝）

大寮的主要行政中心，包括戶政、衛生所等機關所在的會社里也是汪洋一片，鳳林路低窪巷弄積水及腰，災民家當淹在水裡、苦不堪言，昨晚徹夜未睡。林園汕尾的積水則是已經三天不退。

韓國瑜今年將戶籍遷到林園，現在是林園人，看到災區的慘狀，他沉痛表示，這次高雄災情慘重，對他而言是一次震憾教育，由於各地淹水的原因不同，有的是魚塭太高，有的是抽水站、滯洪池沒有發揮功能，他認為，檢討治水必須認真去思考錢是否花在刀口上，此刻他無法誇下海口，也不敢吹牛一定可以解決，但承諾當選市長後，對於治水問題一定會全力以赴。
 

關鍵字韓國瑜823高雄水災高雄市長參選登記
嘉市豪雨災損　可申請稅捐減免嘉縣水災損近19億　開專戶受捐助

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan