〈分析〉金髮經濟助攻 美股技術面出現「杯柄型態」攻

基金公司 J. Lyons Fund Management 合夥人 Dana Lyons 週一 (27 日) 在部落格發表文章指出，美股 S&P 400 中型股在歷經今年以來的震盪之後，在過去一週交易日總算出現較明顯的趨勢，看好美股 S&P 400 能夠再度向上攻高。

伴隨著美國總統川普的減稅方案、財政政策等計劃，刺激了美國 Q2 GDP 季增年率來到 4.1%，強力延續美國的金髮女孩經濟 (Goldilocks Economy)，而在 GDP 增速大幅成長、實體經濟復甦走揚的帶動之下，美股中型股集結地 S&P 400 指數正出現技術型態上「杯柄型態」的多頭攻擊格局。

如下圖所示，下圖為美股 S&P 400 走勢圖，圖中可以清晰見到，S&P 400 自今年一月至五月底，震盪的格局形成了「杯柄型態」的杯身型態，而自五月底至今的急跌後再急拉，即形成了「杯柄型態」的杯柄型態，形成一多頭格局。

美股 S&P 400 中型股指數 圖片來源：Dana Lyons's Tumblr

「杯柄型態」的技術分析，主要出自知名美股投資人 William O'Neil 之理論，William O'Neil 認為，潛力股出現杯狀排列的底部型態時，應該大多呈現 U 狀，並且這個打底的時間要夠長，而在出現杯柄的先急殺、後急拉型態時，急拉的速度要夠急，這才能顯示出市場在短線上熱烈追價的樂觀情緒。

近日美股 S&P 400 再度攻高，並且股價已突破了「杯柄型態」的右邊杯柄上緣，週一 (27 日) 最新價格來到 2044.06 點，Dana Lyons 表示，看好後市可能上攻至 2100-2145 點之間，而較差場景下，最小漲幅則是上漲至 2060 點。