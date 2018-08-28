對台免簽否　泰駐台代表：家家有本難念的經

（中央社記者顧荃台北28日電）泰國貿易經濟辦事處代表通才（Thongchai Chasawath）今天被問到是否給予台灣觀光客赴泰國免簽時表示，免簽沒有規定一定要互惠，泰國有許多考量，「這裡不能講，家家有本難念的經。」

泰國貿易經濟辦事處預定自10月1日起，在台北及高雄各設立一處委外營運的簽證中心，申辦泰國簽證將加收新台幣470元給簽證中心的手續費；外界質疑台灣給予泰國旅客免簽措施，泰國卻沒有互惠給予台灣旅客免簽。

通才下午召開記者會說明簽證委外措施表示，委外是為了提供更好服務，目標是今年內讓台灣民眾可線上或郵寄申辦泰國簽證。