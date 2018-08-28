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嘉市豪雨災損　可申請稅捐減免

記者吳晉輝／嘉義報導2018/08/28 18:39
▲蔡英文日前南下嘉義勘災。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲蔡英文日前南下嘉義勘災。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

嘉義市財政稅務局提醒民眾，連日豪雨造成水災，民眾若有災害損失，請於期限內向當地稅捐稽徵機關申請災害損失稅捐減免，以維護自身權益。災害損失區分地方稅有使用牌照稅、房屋稅、地價稅、娛樂稅等稅目，向當地地方稅稽徵機關提出申請。國稅部分有所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等稅目，向國稅局申請。

房屋稅部分，房屋受重大災害，毀損面積占整棟面積三成以上不及五成者，房屋稅減半徵收、五成以上必須修復始能使用者免徵；應於災害發生30日內提出申請。

地價稅：因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用之土地，地價稅全免。受災土地之所有權人或典權人，應於地價稅開徵40日前（即107年9月25日前，適逢中秋假期順延）。

使用牌照稅部分，屬嘉義市車籍的汽車或151CC以上機車，如因車輛泡水或受損，需進廠維修，暫無法行駛，請車主於一個月內檢具相關機關核發證明（如消防局或警察局或里長）及汽車修理廠證明修復時間之證明文件（如發票或收據及於退稅申請書核章），向該局申請修復時間之退稅；另車輛毀損不堪使用，應即向當地的監理單位申請停駛或報廢手續，停駛期間及報廢後使用牌照稅，將主動辦理退還。

娛樂稅部分，查定課徵之娛樂稅業者，因災害無法營業，可向該局申請以實際停業天數比例核減，營業受影響者依勘查實際受影響情形酌予減免。

受災納稅人可至財政部稅務入口網www.etax.nat.gov.tw→書表及檔案下載→地方稅申請書表及範例下載（或國稅申請書表及範例下載），下載相關申報書表，檢附相關證明文件，向管轄稽徵機關提出申請（報）稅捐減免。民眾對地方稅減免事宜，如有任何疑問，可撥打該局免費服務電話0800-536969，有關國稅部份可逕洽財政部南區國稅局嘉義市分局05-2282233或至財政部南區國稅局網站http://www.ntbsa.gov.tw/查詢

關鍵字豪雨國稅局稅捐稽徵機關
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