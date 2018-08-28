〈車市〉全台首輛具語音控制功能車款來了 賓士A-C

台灣賓士今 (28) 日正式發表 The new A-Class，賓士強調，此為 A-Class 在台上 6 年來的第一次大改款，導入與旗艦車型 S-Class 同規格的 4.5 代 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，也是全台首款具有語音控制功能的車款，售價 153 萬元起，在進口小車市場中再丟出震撼彈。

台灣賓士強調，A-Class 大改款打破豪華小型掀背車既有框架，導入 4.5 代 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，再搭配更多配備，包括提供 6 種飾板和 3 種座椅選擇，並具備 360 度環景攝影系統、HUD 抬頭顯示器和無線充電裝置等，但僅較上一代漲價 2 萬元，希望藉此搶下取得更高的進口小車市占，