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〈車市〉全台首輛具語音控制功能車款來了 賓士A-C

鉅亨網2018/08/28 18:07
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台灣賓士今 (28) 日正式發表 The new A-Class，賓士強調，此為 A-Class 在台上 6 年來的第一次大改款，導入與旗艦車型 S-Class 同規格的 4.5 代 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，也是全台首款具有語音控制功能的車款，售價 153 萬元起，在進口小車市場中再丟出震撼彈。

台灣賓士強調，A-Class 大改款打破豪華小型掀背車既有框架，導入 4.5 代 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，再搭配更多配備，包括提供 6 種飾板和 3 種座椅選擇，並具備 360 度環景攝影系統、HUD 抬頭顯示器和無線充電裝置等，但僅較上一代漲價 2 萬元，希望藉此搶下取得更高的進口小車市占，

台灣賓士指出，2012 年首度引進 A-Class 至今，在台已累積超過 8000 台的掛牌數，這次導入史上最智能車載多媒體系統 MBUX，擁有智能語音操控科技，還結合 AI 人工智慧具備深度學習能力。

台灣賓士去年在台銷出逾 2.8 萬台新車，展望後市，隨著新車款上市，第 4 季可望再拉抬一波銷量，不過，要留意的是，全年能否達成 3 萬台的目標有待觀察，主要是因新車款必須符合歐洲新規範，目前國內有許多歐系品牌車商均有待更長時間導入。

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