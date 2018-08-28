〈5G商機加溫〉沈振來預估 2021年將會最成熟

華碩 (2357-TW) 執行長沈振來今天出席第 3 屆《WHATs NEXT！5G 到未來》 數位行動產業高峰會，他認為，5G 可能帶來產業及生活樣態的改變，預估到 2021 年 5G 時代將最成熟，而台灣產業面對 5G 新興時代有很多機會，即便未來裝置可能變得「簡單」，但是要同時達到創新、設計、效能及體驗，對產業來說未必簡單。

沈振來認為，5G 最重要的價值在傳輸速度，讓所有預算、資料無所不在，加上雲端運算，預期將對人類社會有很大的影響。

沈振來指出，未來不管是手機、電腦或者是物聯網都必須用到 5G，但 5G 發展還要 2 年，預期最快 2021 才會最成熟，屆時手機規格、記憶體、儲存方式等都會不一樣。