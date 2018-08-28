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〈5G商機加溫〉沈振來預估 2021年將會最成熟

鉅亨網2018/08/28 18:13
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華碩 (2357-TW) 執行長沈振來今天出席第 3 屆《WHATs NEXT！5G 到未來》 數位行動產業高峰會，他認為，5G 可能帶來產業及生活樣態的改變，預估到 2021 年 5G 時代將最成熟，而台灣產業面對 5G 新興時代有很多機會，即便未來裝置可能變得「簡單」，但是要同時達到創新、設計、效能及體驗，對產業來說未必簡單。

沈振來認為，5G 最重要的價值在傳輸速度，讓所有預算、資料無所不在，加上雲端運算，預期將對人類社會有很大的影響。

沈振來指出，未來不管是手機、電腦或者是物聯網都必須用到 5G，但 5G 發展還要 2 年，預期最快 2021 才會最成熟，屆時手機規格、記憶體、儲存方式等都會不一樣。

沈振來形容，5G 未來就像是「手腳」，隨時隨地都能用速度極快的毫米波傳遞資訊流，不會有延遲問題，包括汽車產業、生活樣態等，都將有很大的改變。

他認為，未來的科技趨勢發展，雲端運算、邊緣運算都將各有擁護者，但是在這樣的發展下，裝置發展將趨向簡單，台灣產業在整個 5G 新興時代有很多機會。

不過，裝置再怎麼簡單，沈振來認為，就跟電腦一樣，仍然要考慮創新、設計、效能以及使用者體驗。

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