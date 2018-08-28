曼谷國際舞樂嘉年華 朱宗慶打擊樂團受邀演出

（中央社記者劉得倉曼谷28日專電）第20屆曼谷國際舞蹈音樂嘉年華將於9月中展開，台灣朱宗慶打擊樂團首度受邀演出，將讓泰國觀眾體驗打擊音樂的熱情節奏。
朱宗慶今天在演出前記者會表示，樂團成立32年在世界30多國演出超過3000場，但還沒有到過泰國表演，這次將帶來100多件樂器由最好的團員演奏，在100分鐘的表演節目中，有古典、台灣和拉丁等型態樂曲，讓在泰國的觀眾不只體驗打擊音樂的熱情節奏，並欣賞到優美的旋律和曲風。他也感謝旅泰僑胞鄉親的支持。
中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源指出，台灣除擁有美麗的風景山水之外，熱情的民風及文化之美更是值得體驗，朱宗慶打擊樂團是國際知名的打擊樂團，將最自然的敲擊動作，經由活潑生動的樂曲呈現。
童振源說，這次在泰國首演主題為「擊樂之悅」，以西方打擊樂為基礎，同時融入古典音樂，結合台灣本土音樂元素，呈現出強烈的節奏與音樂創作力，給旅泰台灣鄉親帶來精采的樂曲，相信可以打動所有人的思鄉情，並與泰國民眾相互交流音樂文化。
曼谷國際舞蹈音樂嘉年華自9月12日至16日止，除邀請台灣朱宗慶打擊樂團外，還有各國的歌劇、交響樂團和芭蕾舞團在泰國文化中心演出，朱宗慶打擊樂團將在9月16日演出。（編輯：陳惠珍）1070828