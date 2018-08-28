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影／「無藥可治」非洲豬瘟　比口蹄疫更可怕

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/28 18:48
▲中國大陸瀋陽地區傳出非洲豬瘟疫情，彰化縣政府辦理非洲豬瘟防疫講習，邀請防疫專家至彰化縣講授相關知識，以利疫情防範。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)
▲中國大陸瀋陽地區傳出非洲豬瘟疫情，彰化縣政府辦理非洲豬瘟防疫講習，邀請防疫專家至彰化縣講授相關知識，以利疫情防範。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

比口蹄疫更可怕！中國大陸瀋陽地區傳出非洲豬瘟疫情，為加強養豬業者對非洲豬瘟疾病的認識及防疫觀念，彰化縣政府28日上午在溪湖鎮農會辦理非洲豬瘟防疫講習，會中邀請行政院農委會動植物防疫檢疫局動物防疫組技正劉冠志，以及行政院農委會家畜衛生試驗所防疫研究組鄧明中博士，至彰化縣講授相關知識，以利疫情防範。


▲中國大陸瀋陽地區傳出非洲豬瘟疫情，彰化縣政府辦理非洲豬瘟防疫講習，邀請防疫專家至彰化縣講授相關知識，以利疫情防範。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

彰化縣長魏明谷表示，現在中國開始流行非洲豬瘟，為了防範非洲豬瘟入侵台灣，這次座談會邀請專家來為大家進行講座，根據專家及報導指出，目前非洲豬瘟是無藥可醫，所以我們要有危機意識，提高防禦等級，防範未來，減輕我們的損失。


▲中國大陸瀋陽地區傳出非洲豬瘟疫情，彰化縣政府辦理非洲豬瘟防疫講習，邀請防疫專家至彰化縣講授相關知識，以利疫情防範。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

魏明谷指出，尤其彰化縣養豬產業排名全國第三，是彰化縣很重要的產業，更要防範豬瘟，縣府也很重視這個問題，並會與協會及養豬戶密切合作，相信在大家的合作之下，能將非洲豬瘟杜絕在台灣境外，保護彰化的產業。


▲中國大陸瀋陽地區傳出非洲豬瘟疫情，彰化縣政府辦理非洲豬瘟防疫講習，邀請防疫專家至彰化縣講授相關知識，以利疫情防範。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

魏明谷他希望這段時間大家能配合農委會的政策，不要進出別人的養豬場，不要掉以輕心，保護養豬產業，也是保護大家的財產，政府也有決心和能力和大家站在一起，共同面對防疫，大家如有任何狀況，也請隨時通報，縣府會很快瞭解案情，共同防止病毒入侵。


▲中國大陸瀋陽地區傳出非洲豬瘟疫情，彰化縣政府辦理非洲豬瘟防疫講習，邀請防疫專家至彰化縣講授相關知識，以利疫情防範。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

彰化縣動物防疫所長董孟治指出，非洲豬瘟為高傳染性高致病性，而且沒有疫苗及藥物可以預防及治療，傳播途徑包括透過廚餘、直接接觸病豬或汙染物，或被帶毒的節肢動物（蜱，俗稱壁蝨）叮咬後而感染，且病毒可存活很久（於冷藏肉100天、冷凍肉1000天、豬舍1個月）。


▲中國大陸瀋陽地區傳出非洲豬瘟疫情，彰化縣政府辦理非洲豬瘟防疫講習，邀請防疫專家至彰化縣講授相關知識，以利疫情防範。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

鄧明中說，中國大陸瀋陽地區8月3日首次傳出非洲豬瘟疫情，死亡及撲殺豬隻達8,116頭豬，近日於河南省鄭州市、江蘇省連雲港市海州地區及浙江省溫州市樂清市亦有疫情發生，並已通報世界動物衛生組織，中國非洲豬瘟疫情蔓延讓鄰近國家拉警報。

關鍵字非洲豬瘟口蹄疫廚餘豬瘟養豬產業
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