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「台中十大伴手禮」票選 9月1日於台中公園登場

記者金武鳳／台中報導2018/08/28 20:57
▲台中十大伴手禮票選活動於9月1日起二天，在台中公園舉辦，市長林佳龍邀請民眾共襄盛舉（圖／金武鳳攝 , 2018. 8.28)
▲台中十大伴手禮票選活動於9月1日起二天，在台中公園舉辦，市長林佳龍邀請民眾共襄盛舉（圖／金武鳳攝 , 2018. 8.28)

一年一度台中市十大伴手禮票選活動，將於9月1日、2日在台中公園舉行，今年是台中市十大伴手禮票選活動舉辦第十年，市長林佳龍肯定「十年有成」，票選活動已建立好口碑，不僅提供消費者品質保證，也讓商家彼此良性競爭、永續發展。

由台中市工商發展投資策進會舉辦的「2018十大伴手禮票選活動」，報名踴躍，短短三個禮拜，總計有200組商品完成參賽報名，最後由評審委員評選出進入全民票選的100項產品，9月1、2日在台中公園由民眾參與投票。


▲來自大禹嶺的益春茶舍自創品牌「大禹嶺英雄」茶葉，入圍十大伴手禮，投票號碼60號，邀請民眾多支持（圖／金武鳳攝 , 2018. 8.28)

今天，主辦單位邀入圍商家「預展」，百大伴手禮齊聚一堂，琳瑯滿目，包括由益春茶舍自創品牌的「大禹嶺英雄」茶葉，標榜生長在大禹嶺高海拔茶樹，孕育有別一般茶樹的果膠質，讓稠滑茶湯更能展現英雄氣勢，及持久的松果岩香芬芳，耐泡耐沖。還有強調人文在地本味的高典糕點，以雪花餅和牛軋糖入圍，將再接再厲，爭取最後列名十大榮譽。


▲標榜人文在地本味的高典糕點，以雪花餅及牛軋糖參賽（圖／金武鳳攝 , 2018.8.28)

今天的預展，除了入圍商家擺攤，歡慶十年有成，還另外設置展示區，展示歷年來獲選十大伴手禮的店家商品，其中嘉味軒除展出招標的鮮奶太陽餅，也秀出結合花博的台灣造型花博餅，絕妙好味，讓試吃民眾一口接一口。


▲台中老牌嘉味軒，早獲選十大伴手禮，今天應邀回娘家參展，一味花博 餅讓民眾一口接一口，欲罷不能（圖／金武鳳攝 , 2018. 8.28)

市長林佳龍宣布，民眾票選活動於9月1日、2日在台中公園舉辦，從第一天早上10時開始到17時結束，第二天由早上10時開始到下午3點結束投票，林市長邀請台中市民共襄盛舉，用手中的選票投出心目中最理想的伴手禮。

票選活動現場有好吃好玩的，除了展售商品的店家之外，還規劃遊戲區，設置遊戲機台，讓現場民眾可以玩得開心，逛得愉快。除此，工策會更加碼提供摸彩獎品，只要來現場參與投票，即可拿到一張摸彩券，有機會抽中電動機車、50吋液晶電視、時下最夯任天堂SWITCH遊戲機等。

工策會表示，今年的十大伴手禮活動除了十大伴手禮首獎、金口碑、最佳人氣獎、評審團大獎之外，響應2018世界花卉博覽會，特地增設了花博獎，也將延續去年的優質清真獎等獎項。

 

關鍵字十大伴手禮票選台中公園林佳龍
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