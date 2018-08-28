心繫仁武淹水災情　陳其邁：加速解決仁武淹水問題

陳其邁協調國防部、環保局協助災民清理家園。陳其邁說，仁武有八卦里、北屋、獅龍溪等三座滯洪池，總滯洪量約24萬頓，但由於曹公圳仁武段溢流，造成灣內里、仁和里淹水情形，以致當地住戶家俱、機汽車泡水等財產損失。他表示，未來應採取「全流域治水」的整治與管理觀念，將積極向中央爭取經費，對曹公圳中上游進行分洪、滯洪，並改善排水效能，讓居民免於淹水之苦。

西南氣流持續挾帶豪雨影響高雄，各區陸續傳出淹水災情，立法委員陳其邁今(28)日早上前往仁武區逐戶慰問受災戶，下午又到曹公圳瞭解淹水原因，並關心當地災損的狀況。他表示，雨勢直至下午都未曾停歇，令人憂心。



▲陳其邁提醒若有淹水導致財務損失，記得要先拍照留存相關的財損證明。（圖／記者郭俊暉翻攝 , 2018.08.28）

對於災損救助，陳其邁認為應參考過去經驗酌予補助泡水機汽車，並適度檢討淹水超過50公分才給補助的門檻。他特別提醒市民朋友，若有淹水導致財務損失，記得要先拍照留存相關的財損證明，再向住屋所在地的區公所申請市府補助每戶一萬五與行政院每戶兩萬的淹水救助金。

陳其邁強調，氣象局稍早已將高屏地區的大豪雨特報升級到超大豪雨特報，也就是接下來24小時累積雨量可能達500毫米以上，住在低窪地區的民眾，務必注意安全，低窪地區慎防積水，並做好農災防範措施。