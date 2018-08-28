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影／霸氣！小英勘災遇「鄰里互尬」　大媽嗆：聽哩勒轟X

生活中心／綜合報導2018/08/28 18:29
▲霸氣！蔡英文勘災遇鄰里互尬，大媽怒嗆：「聽你在轟X！」（圖／翻攝自爆料公社）
▲霸氣！蔡英文勘災遇鄰里互尬，大媽怒嗆：「聽你在轟X！」（圖／翻攝自爆料公社）

連日暴雨重創南台灣，高雄、台南等地接連傳出淹水災情，總統蔡英文日前南下勘災，昨（ 27 ）日在嘉義縣長張花冠、陳明文等人陪同下，到布袋關心當地居民，途中遇到菜舖里里長夫人攔路陳情，痛批大排「逢雨必淹」卻沒人願意處理，只見一旁的江山里里長試圖反駁，里長夫人立刻怒斥「聽哩勒轟 X ！」霸氣舉動讓網友看了直呼：「海口人的氣魄～讚！」


▲蔡英文南下嘉義勘災。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

網友在臉書社團「爆料公社」 po 出一段影片，只見蔡英文在張花冠、陳明文、蔡易餘及布袋鎮鎮長陳鳳梅的陪同下，浩浩蕩蕩地南下嘉義布袋勘災。途中，正巧遇上民眾抗議場景，菜舖里里長鄭美珠隨即攔下蔡英文陳情，一開口便激動直喊「雖然我很大聲，因為我非常憤慨！」接著怒控江山里里長翁振家水災處理失當問題；一旁的翁振家見狀立刻反駁「那天刮大風…」鄭美珠則火大回嗆「聽哩勒轟 X ！」

此外，鄭美珠也委屈嘆，里內「逢雨必淹」，雖然每年縣長都會定期去看大排，卻沒有人願意處理，淹水也沒有人來關心，「蔡總統我很相信你的為人，政治的口水怎樣我們都不管，但我們菜舖里（水災）真的非常嚴重，重點是我們的排水系統，你一定要幫我們蓋好」，甚至一度哽咽道「我不是想要出名，只是為了我們的里民…」

影片曝光後，網友紛紛大讚「海口人的氣魄～讚！」「真正為地方出聲的母親」、「里長母真的很辛苦有妳真好」、「這才是肺腑之言，才不像是電視上，常聽到的幹話」、「 skr ～史上最強地方媽媽」、「這些話是這幾天聽到最中肯、最悅耳的，謝謝里長母」。

關鍵字蔡英文勘災嘉義菜舖里淹水水災爆料公社
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