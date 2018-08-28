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恒大健康暴漲 許家印身家414美元 打敗馬化騰登中

鉅亨網2018/08/28 18:26
鉅亨網 / NOWnews
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美國商業雜誌《富比士》(Forbes) 即時富豪榜排行榜顯示，恒大健康 (0708-HK) 今年股價暴漲近 450%，令許家印身家達到 414 億美元，超過馬化騰的 410 億美元，成為中國首富。

證券時報網報導，近期，恒大健康股價持續大漲，頻創歷史新高，今年股價漲幅暴漲近 450%。自今年 6 月 26 日暴漲 66.16%，此後至今又大漲超過 1 倍多。恒大健康已成為人民幣千億市值公司。入主賈躍亭的法拉第未來，成為其股價暴漲的核心因素。

截至發稿，恒大健康漲 14.506%，報港幣 16.7 元。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

除了恒大健康暴漲外，許家印最大籌碼中國恒大 (3333-HK) 也交出了漂亮的成績單。儘管上半年股價表現不佳，得益於 7 月以來的強勢表現，中國恒大股價年內逆市大漲超 10%，成為表現最好的內房股之一。

進入 7 月份以來，中國恒大股價持續爆發，7 月大漲超 8%，8 月以來漲幅已高達 38% 水準，距離歷史高位咫尺之遙。良好的業績是其股價大漲的最重要因素。今年上半年上半年稅後淨利超過人民幣 520 億元，核心業務利潤超人民幣 546 億元，均創行業有史以來最高紀錄。

由於中國恒大和恒大健康的強勢表現，許家印身家猛漲。根據《富比士》即時富豪榜排行榜，許家印身家達到 414 億美元，折合超過人民幣 2800 億元 (按照 6.8 的匯率粗略計算)，超過馬化騰的 410 億美元，成為中國新首富。而在今年 3 月公佈的 2018 年富比士全球億萬福布斯富豪榜，許家印身家只有 303 億美元，

恒大健康成為其身家增長最大助力。公開信息資料顯示，許家印及其夫人間接持有了恒大健康 57.86% 的股份。隨著恒大健康股價的持續暴漲，粗略計算，該公司為許家印夫婦貢獻了近人民幣 600 億的市值增長。中國恒大方面，截至去年年報，許家印持股 101.62 億股，持股市值增長近人民幣 300 億元。

對比今年 3 月公布的 2018 年全球億萬富比士富豪榜，馬化騰身家縮水 43 億美元，而馬雲身家保持不變。相應持股方面，騰訊控股 (0700-HK) 今年股價跌幅接近 10%，阿里巴巴 (BABA-US) 股價小幅上漲。

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