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〈5G商機加溫〉高通在台首次語音測試 劉思泰：展現

鉅亨網2018/08/28 18:22
鉅亨網 / NOWnews
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公平會重罰高通，雙方最後達成協議以產業合作抵銷罰款，不過也引起市場擔憂，高通是否會以次級技術做為合作主軸，高通台灣區總裁劉思泰今 (28) 日表示，未來 5G 新興時代，台灣產業將在軟硬體設備、服務業上扮演重要角色，高通除近期成立 5G 測試中心外，上週也在台灣進行首次 5G 語音通話測試，展現與台灣合作的決心。

高通台灣區總裁劉思泰今 (28) 日出席第 3 屆《WHATs NEXT！5G 到未來》 數位行動產業高峰會，他表示，5G 強調技術與速度，新技術將帶動新的發展，未來技術將是 5G 的中心。

劉思泰指出，過去想像的硬體與終端產品可能只是手機，但在 5G 領域，除消費性電子產品，還有更多服務業仰賴 5G，可望帶動更多不同商業模式興起，建立新異業合作。

劉思泰強調，5G 是新興平台，台灣不管是在終端產品的前端、後端，過去多年累積的經驗、精神都很優異，樂觀看待台灣未來 5G 發展。高通除跟台灣產業、大學、研究單位合作外，也在世界各地將同步推廣與台灣合作的產品。

他談到，高通過去 20 幾年來已與台灣從 3G 到 4G 有緊密合作，因應 5G 時代來臨，也在信義區辦公室成立「台灣營運與製造工程暨測試中心」，上禮拜在台灣也進行首次 5G 語音通話，相關的 5G 測試中心都是為台灣夥伴建立，高通會不斷與台灣合作，展現合作決心。

華碩執行長沈振來認為，高通是創新的科技公司，想要在 5G 的時候走在世界前端，台灣跟高通合作，讓台灣在世界占有領先地位，對於台灣產業與高通在 5G 的合作樂觀其成。

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〈5G商機加溫〉沈振來預估...恒大健康暴漲 許家印身家4...

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