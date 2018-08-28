SUGAR手機不走甜美風 邀畢書盡代言

（中央社記者江明晏台北28日電）SUGAR手機登台2年，靠著電信通路、行銷宣傳，擠進台灣前十大手機排行，今天推出新機S20s，主打入門市場，由畢書盡擔任年度代言人，突破品牌過去甜美風，改走潮流風。

SUGAR手機在台灣經營2年多，透過攜手電信通路、SUGAR行動胖卡車全台巡迴、投入廣告預算於人流密集的北捷與台北車站設立大型宣傳物，成功擠進台灣前十大手機銷售排行。

SUGAR今年邀請男星Bii畢書盡擔任品牌年度代言人，突破以往甜美風格，改走街頭潮流風，今天並宣布推出無邊框全螢幕美顏機S20s，搭載以6.18吋FHD無邊框大螢幕、自動美顏錄影相機以及AR萌拍三大功能，搭載指紋解鎖與人臉識別解鎖功能。