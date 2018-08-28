SUGAR手機不走甜美風 邀畢書盡代言

（中央社記者江明晏台北28日電）SUGAR手機登台2年，靠著電信通路、行銷宣傳，擠進台灣前十大手機排行，今天推出新機S20s，主打入門市場，由畢書盡擔任年度代言人，突破品牌過去甜美風，改走潮流風。
SUGAR手機在台灣經營2年多，透過攜手電信通路、SUGAR行動胖卡車全台巡迴、投入廣告預算於人流密集的北捷與台北車站設立大型宣傳物，成功擠進台灣前十大手機銷售排行。
SUGAR今年邀請男星Bii畢書盡擔任品牌年度代言人，突破以往甜美風格，改走街頭潮流風，今天並宣布推出無邊框全螢幕美顏機S20s，搭載以6.18吋FHD無邊框大螢幕、自動美顏錄影相機以及AR萌拍三大功能，搭載指紋解鎖與人臉識別解鎖功能。
SUGAR S20s獨家合作台灣大哥大，單機售價新台幣5990元，月付699元，手機購機價490元，將於9月上旬開賣。
遠傳電信今天則宣布，首度獨家引進全螢幕入門機SUGAR P1，主打人像美顏效果及內建9種專業濾鏡模式等功能，9月1日起陸續到貨開賣，用戶搭配3G轉4G專案，月付399元，手機0元。
除新機上市外，SUGAR更異業結盟，與台中1969藍天飯店合作，以SUGAR 品牌代言人Bii畢書盡為主題，打造專屬Bii畢書盡主題房，將在9月初亮相。（編輯：郭萍英）1070828