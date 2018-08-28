孫協志斷開韓瑜沒姻緣　王仁甫生日貼心許願

益智節目《明星便利店》將於9月17日首播，昨（27）日主持人孫協志、王仁甫、季芹及何妤玟進棚首錄，適逢王仁甫生日，除了許下節目長紅的心願外，更希望所有的夥伴都能幸福，季芹看著孫協志說：「他把願望送你。」見證兩人好感情。

四人玩遊戲各有各的長處，孫協志就是射擊類，王仁甫則是玩是遊戲，一定都很拚命玩、想辦法過關，季芹說自己很擅長平衡類。問及何妤玟擅長什麼？王仁甫更虧說：「展現出遊戲不好過的地方吧！」



▲孫協志（左起）、何妤玟、王仁甫、季芹感情甚篤。（圖／東森提供，2018.08.28）