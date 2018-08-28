桃園市議員登記參選人　演出行動劇「終結政治金牛」

除了高喊「凍蒜」，今天的桃園市選委會門前也出現了另外一種聲音，無黨籍市議員參選人牛煦庭以及他的團隊演出行動劇，以「終結政治金牛、掃蕩政治黃牛」為主題，點出目前政壇藍綠市長以及議員們的政策跳票和政治失能的現況，認為只有落實優質的地方政治生態和環境，國家的未來才有希望得到改善。

行動劇中一頭影射政策跳票的「黃牛市長」，另一頭牛則暗喻政治失能的「黃牛議員」；牛煦庭說，長久以來我們都講台灣的民主發展，大家一直在想要換總統換立委，但我們發現其實地方政治才是所謂民主的第一線；因為所有的中央政策下到地方要來執行，例如勞檢標準或環保標準，真正執行者都是市政府。