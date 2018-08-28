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桃園市議員登記參選人　演出行動劇「終結政治金牛」

記者李春台／桃園報導2018/08/28 18:53
▲龜山無黨籍市議員參選人牛煦庭，今天登記參選前演出行動劇「終結政治金牛、掃蕩政治黃牛」。（圖／記者李春台攝 , 2018.08.28）
▲龜山無黨籍市議員參選人牛煦庭，今天登記參選前演出行動劇「終結政治金牛、掃蕩政治黃牛」。（圖／記者李春台攝 , 2018.08.28）

除了高喊「凍蒜」，今天的桃園市選委會門前也出現了另外一種聲音，無黨籍市議員參選人牛煦庭以及他的團隊演出行動劇，以「終結政治金牛、掃蕩政治黃牛」為主題，點出目前政壇藍綠市長以及議員們的政策跳票和政治失能的現況，認為只有落實優質的地方政治生態和環境，國家的未來才有希望得到改善。

行動劇中一頭影射政策跳票的「黃牛市長」，另一頭牛則暗喻政治失能的「黃牛議員」；牛煦庭說，長久以來我們都講台灣的民主發展，大家一直在想要換總統換立委，但我們發現其實地方政治才是所謂民主的第一線；因為所有的中央政策下到地方要來執行，例如勞檢標準或環保標準，真正執行者都是市政府。

牛煦庭強調，大部份的人，特別是年輕人在關心政治時，都喜歡把焦點放在台北政壇，而非回到自己的議會；所以常發現地方議會某些層面是金牛橫行，黑金掛勾，關說買票這種陋習長期以來存在地方政壇。重要的市政監督這部份反而沒有被好好落實。

牛煦庭認為，年輕人要參與政治必須要從根本開始，因此他回到家鄉龜山參選這次的市議員，希望為市議會帶來新的源頭活水。牛煦庭表示，新時代的政治人物也不能隨便吹牛或說得到做不到，因為我覺得這是很不健康的政治習性；因為你每天都欺騙選民，然後到時候又用大量的金錢和好施小惠這樣的手段去麻痺選民， 讓大家去忘記你「說話不算話」的本事。所以牛煦庭認為金牛跟黃牛是台灣目前政壇必須徹底掃蕩的對象，但是這種掃盪並不是在台北，而是從地方做起，他認為唯有健全地方政治生態，整個國家的體質才能得到根本的改善。

關鍵字行動劇政治金牛政治黃牛牛煦庭
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