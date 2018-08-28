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中央社

糧農組織：中國非洲豬瘟疫情 恐在亞洲擴散

中央社2018/08/28 18:31
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社北京28日綜合外電報導）聯合國糧農組織今天警告，中國爆發的非洲豬瘟疫情恐怕將擴散至亞洲其他地區。全世界最大豬肉生產國中國目前正在努力抑制疫情。

聯合國糧農組織（FAO）聲明表示，為了防止疫情擴散，中國已在4個省分撲殺超過2萬4000頭豬。遼寧省8月初通報中國首波豬瘟疫情。

糧農組織表示，目前已在相隔1000多公里的區域偵測到疫情，意味著疫情可能跨越國境。

糧農組織指出：「致命的豬隻病毒可能隨時會擴散到亞洲其他國家。」

它並說：「中國爆發的疫情橫跨多種地理環境，讓人擔憂疾病將跨越國界，散播至大量交易和消費豬肉產品的東南亞或朝鮮半島鄰國。」

江蘇省連雲港市上週宣布，已撲殺1萬4500頭豬，以阻止疫情擴散。

聯合國糧農組織首席獸醫官員魯布勞瑟（JuanLubroth）解釋：「豬隻產品移動可能會讓疾病快速擴散，就這次非洲豬瘟疫情來說，可能就是這類產品，而非活體豬隻，導致病毒蔓延至中國其他地區。」

非洲豬瘟對人類無害，卻會導致飼養豬隻和野豬罹患出血熱，這些豬隻幾乎都在染病幾天之內死亡。

目前沒有對抗病毒的藥物或疫苗，唯一已知防止疫情擴散的辦法是大規模撲殺受感染豬隻。（譯者：葉俐緯/核稿：徐崇哲）1070828

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