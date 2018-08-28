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中央社

美中貿易戰未歇 8月境外基金平均跌0.46%

中央社2018/08/28 18:34
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北28日電）理柏資訊統計，8月以來至27日止，金融監督管理委員會證券期貨局核備的1049檔境外基金平均下跌0.46%；其中股票型基金平均下跌0.58%，債券型基金平均下跌0.11%。

富蘭克林投顧指出，8月成熟市場及新興市場表現兩樣情，美中貿易戰未歇，兩國所有貿易磋商，但並未取得重大進展，美聯準會維持漸進升息步調，激勵標準普爾500指數創下歷史上最長的牛市。

富蘭克林表示，同一時間，美國與土耳其關係緊張，因土耳其經濟危機加劇，且川普政府授權對土耳其鋼鋁加倍徵收關稅，引發市場風險意識升溫，拖累新興市場股債8月下跌。

富蘭克林引述美聯準會主席鮑爾看法表示，若美國經濟擴張維持強勁，將持續漸進式升息，並未看到通膨有加速走揚，或是經濟過熱的跡象。聯準會偏鴿派態度激勵美股再創歷史新高，也寫下史上最長牛市，可望帶旺全球股市表現，先前跌深的新興市場反彈可期。

富蘭克林投顧認為，已進場投資者宜耐心續抱，空手者可留意震盪買點，核心配置首選側重拉美及雙印的新興市場當地貨幣債券型基金，擔心匯市波動者可搭配美國平衡型基金，與採取對沖策略的多空策略基金，股票配置建議分批加碼美國生技、科技產業、大中華股市，預先卡位第4季旺季行情。

富蘭克林指出，儘管美中貿易磋商尚未取得重大進展，美國的政治不確定性影響市場情緒，但美國企業獲利亮眼，且聯準會可望維持漸進升息步調，激勵美股8月走揚，美國中小型股票基金、美股基金分別上漲4.02%及2.96%，領先歐洲及日本股市基金的下跌0.92%及0.64%。

富蘭克林表示，新興市場部分，土耳其拒絕釋放美籍牧師，美土關係緊張拖累東歐股市8月下跌7.59%，巴西大選不確定性，及財政前景擔憂壓抑市場表現，拉丁美洲股市8月下跌7.17%。（編輯：黃國倫）1070828

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