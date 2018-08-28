中國財長：地方債務 隱性債居首

（中央社台北28日電）為控管中國地方政府的債務風險，中國財政部長劉昆今天表示，將從5方面強化地方債管理，前兩項都和遏制和化解隱性債務有關。

新華社報導，劉昆今天向第13屆全國人大常委會第5次會議作今年以來預算執行情況報告時表示，要依法依規管控地方政府債務風險，但同時也要「平衡好防風險和穩增長的關係」。今年地方政府債務限額比去年增加人民幣2.18兆元，以保障地方重大公益性專案建設融資需求。

財新網18日曾報導，地方政府的隱性負債風險要比此前預估的嚴重，多個市縣政府的隱性債務規模是額度內顯性債務的3到5倍，預計將用5到10年的時間來消化債務。