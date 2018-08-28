中國財長：地方債務 隱性債居首

（中央社台北28日電）為控管中國地方政府的債務風險，中國財政部長劉昆今天表示，將從5方面強化地方債管理，前兩項都和遏制和化解隱性債務有關。
新華社報導，劉昆今天向第13屆全國人大常委會第5次會議作今年以來預算執行情況報告時表示，要依法依規管控地方政府債務風險，但同時也要「平衡好防風險和穩增長的關係」。今年地方政府債務限額比去年增加人民幣2.18兆元，以保障地方重大公益性專案建設融資需求。
財新網18日曾報導，地方政府的隱性負債風險要比此前預估的嚴重，多個市縣政府的隱性債務規模是額度內顯性債務的3到5倍，預計將用5到10年的時間來消化債務。
劉昆今天說，要從5方面強化地方政府債務管理。
一是堅決遏制隱性債務增量，督促整改政府投資基金、政府和社會資本合作模式（PPP）、政府購買服務中的不規範行為，嚴禁各種違法違規擔保和變相舉債。
二是妥善化解隱性債務存量，省級政府對本轄區債務負總責，省級以下政府各負其責，重點加強對高風險地區債務化解力度。
三是進一步完善地方建設專案和資金管理；四是持續保持高壓監管態勢，嚴肅問責地方政府、國有企業、金融機構、仲介機構違法違規融資擔保行為，做到「終身問責、倒查責任」。
五是研究加快融資平台公司市場化轉型、地方政府債務資訊公開等制度辦法。
在緩解地方政府償債壓力方面，劉昆表示，將試辦發行地方政府棚戶區（老舊城區）改造專項債券，繼續推進存量政府債務置換，緩解地方政府集中償債壓力。
綜合陸媒報導，2014年底，中國曾針對政府債務清理甄別並鎖定規模。2015年後，只有發行地方政府債券能計入地方政府債務，融資平台、政府部門、事業單位新增的其他債務沒計入系統中，是隱性債務。
地方債特別是隱性債務的問題今年變得嚴峻，日前中共中央和中國國務院聯合發布關於防範化解地方政府隱性債務風險的意見。
然而，控管地方債將一定程度影響經濟成長率。7月底官方的會議曾裁示，要推動更積極的財政政策，看似矛盾的經濟政策如何兼顧控風險和穩增長，受到外界關注。（編輯：張淑伶/邱國強）1070828