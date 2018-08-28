明年義大利赤字恐逾歐盟GDP占比上限 專家：再忽視

義大利媒體報導，副總理 Luigi Di Maio 週二 (28 日) 表示，若要兌現選前支票，明年義大利公共赤字恐怕會超過歐盟的 3% GDP 占比上限。

Di Maio 重申政府打算將收費高速公路國有化的目標，並直言「不排除赤字突破 3% 上限的可能性，一切都有可能，只是我們現在不能說，我們正在預算法上努力。」

義大利經濟學家 Ilaria Bifarini 警告，歐盟應停止捍衛其「不成功的」經濟政策，並開始考慮義大利的要求，以免義大利退出歐元區。

Bifarini 認為，目前義大利政府的態度很強硬，最終可望讓歐盟停止「拒絕」義大利需要更多靈活性的要求。