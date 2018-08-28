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中央社

三陽電動機車規劃 動力來源年底決定

中央社2018/08/28 18:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北28日電）三陽工業今天召開法人說明會，首度揭露未來電動機車規劃，預估下半年米蘭機車展將展出4款電動機車，動力來源選擇既有廠商或自有規格，最晚將在年底決定。

三陽協理田人豪表示，目前內部針對電動機車的想法相當明確，首要目標就是在明年開始量產銷售，今年下半年將在米蘭機車展展出4款新車，動力從50cc至250cc都有，展現三陽在電動機車的技術實力。

在電池技術上，雖然三陽有自己的技術，但不排除與現有業者包括光陽(Kymco)、Gogoro合作。田人豪指出，考量成本效益，確定不會自己蓋換電站，除了消費者可以自己在家充電外，現有1700個經銷商也會擔任「換電站」的角色，隨時準備好充飽的電池，在必要時提供車主換電服務。

三陽今年上半年合併營收新台幣161.9億元、年增0.54%，其中機車貢獻106.59億元、年增4.63%，汽車貢獻51.28億元、年減6.9%，機車外銷表現較內銷來得亮眼，累計稅後純益4.85億元、年增4.31%，每股稅後純益(EPS)0.59元。

田人豪表示，今年下半年無論機車或汽車市場，受到美中貿易戰以及國內大選因素影響，市場觀望氣氛濃厚，但三陽積極調整體質，透過機種整合、國際採購有綜效，加上高單價機種挹注，營收可望較去年微幅成長，毛利率則維持去年水準。（編輯：楊玫寧）1070828

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