推台版餘額寶踩紅線　金管會要求街口支付說明

街口支付宣布將於9月3日推出台灣版本的餘額寶「街口託付帳戶」，還強調保障年收益1.2%至1.8%，高於定存利率，享餘額隨時進出，且採複利每日計息、每日給息、每日利息自動滾入本金再賺利息。由於這已類似銀行吸收存款，引發金管會關注，今（28）日致電街口支付，要求到金管會說明，並提出詳細說內容做相關調整。

根據街口支付發布訊息指稱，今年（2018）年初已連結多家銀行帳戶，包含台新、玉山、中國信託、富邦、郵局、王道、第一、永豐、兆豐、彰化、合庫、上海等12家銀行，推出「免手續費」跨行轉帳、儲值、提領等服務，而多家銀行也已串接測試，今年底前就能上路，民眾的帳戶覆蓋率將達到過90%，9月3日更將推出台灣版本餘額寶「街口託付帳戶」群。