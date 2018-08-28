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推台版餘額寶踩紅線　金管會要求街口支付說明

記者顏真真／台北報導2018/08/28 19:18
▲街口支付將推出台版餘額寶，引發金管會關切，並要求說明。（圖／NOWnews資料照）
▲街口支付將推出台版餘額寶，引發金管會關切，並要求說明。（圖／NOWnews資料照）

街口支付宣布將於9月3日推出台灣版本的餘額寶「街口託付帳戶」，還強調保障年收益1.2%至1.8%，高於定存利率，享餘額隨時進出，且採複利每日計息、每日給息、每日利息自動滾入本金再賺利息。由於這已類似銀行吸收存款，引發金管會關注，今（28）日致電街口支付，要求到金管會說明，並提出詳細說內容做相關調整。

根據街口支付發布訊息指稱，今年（2018）年初已連結多家銀行帳戶，包含台新、玉山、中國信託、富邦、郵局、王道、第一、永豐、兆豐、彰化、合庫、上海等12家銀行，推出「免手續費」跨行轉帳、儲值、提領等服務，而多家銀行也已串接測試，今年底前就能上路，民眾的帳戶覆蓋率將達到過90%，9月3日更將推出台灣版本餘額寶「街口託付帳戶」群。

街口支付甚至宣稱這是台灣版本的餘額寶，並提及保證年收益、複利每日計息，還提出保證收益1.2至1.8%，高於定存。因為這已類似銀行吸收存款，引發金管會關切。銀行局副局長莊琇媛28日指出，經詢問過街口支付後，對方稱這活動完全是由街口自行處理、背後沒有連結任何基金公司，即非「台版餘額寶」。

不過，銀行局強調，依相關規定電子支付業者不能用津貼、贈與及其他方式吸收儲值款項，更能用利息或保證年收益方式作為行銷方式，只能做儲值及代收轉付，而儲值款項也與銀行存款不同，不能給利息，因此要求街口支付提出詳細行銷內容，檢視活動細節，以維持電子支付市場秩序。

關鍵字電子支付街口支付金管會餘額寶儲值銀行存款
建築融資鬆綁　房市添7千億活水

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