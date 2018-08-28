前高雄鄉代會副主席綁架案　兩主嫌投案

前高雄縣大社鄉民代表會副主席江瑞安21日傍晚遭綁架勒贖2億元案，繼2嫌落網後在警方連日來採取「堅壁清野」策略，持續追查在逃的兩名嫌犯，斷絕歹徒的金援及可能藏匿的地點，致黃姓及李姓兩名在逃使嫌犯難以藏身，28日凌晨由律師陪同至南部打擊犯罪中心說明，仁武警分局偵查隊隊長徐文鴻說，李、黃2嫌均未吐露實情，也不排除背後有人指使，28日中午將2人移送橋頭地檢署複訊，檢方並向法官聲請羈押2嫌。

警方成立專案小組追查，發現綁架嫌犯們心思縝密，事前已近百萬購買3輛「權利車」，在擄人過程中接連換車，企圖讓警方偵辦形成「斷點」，但因買到的其中一輛賓士車是坊間「稀少款」，反而成為破案關鍵。