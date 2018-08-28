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前高雄鄉代會副主席綁架案　兩主嫌投案

記者郭凱杰／高雄報導2018/08/28 20:22
▲警方偵訊後警方認為嫌犯均未吐露實情因此將黃嫌（前）、李嫌依擄人勒贖罪嫌移送橋頭地檢署複訊。（圖／郭凱杰翻攝 , 2018.08.28)
▲警方偵訊後警方認為嫌犯均未吐露實情因此將黃嫌（前）、李嫌依擄人勒贖罪嫌移送橋頭地檢署複訊。（圖／郭凱杰翻攝 , 2018.08.28)

前高雄縣大社鄉民代表會副主席江瑞安21日傍晚遭綁架勒贖2億元案，繼2嫌落網後在警方連日來採取「堅壁清野」策略，持續追查在逃的兩名嫌犯，斷絕歹徒的金援及可能藏匿的地點，致黃姓及李姓兩名在逃使嫌犯難以藏身，28日凌晨由律師陪同至南部打擊犯罪中心說明，仁武警分局偵查隊隊長徐文鴻說，李、黃2嫌均未吐露實情，也不排除背後有人指使，28日中午將2人移送橋頭地檢署複訊，檢方並向法官聲請羈押2嫌。

警方成立專案小組追查，發現綁架嫌犯們心思縝密，事前已近百萬購買3輛「權利車」，在擄人過程中接連換車，企圖讓警方偵辦形成「斷點」，但因買到的其中一輛賓士車是坊間「稀少款」，反而成為破案關鍵。

徐文鴻強調，到案的黃姓男子（32歲，有毒品、妨害自由、傷害等前科)及李姓男子（30歲、毒品前科)供詞避重就輕，相互推諉，僅表示因為積欠上千萬債務，才鋌而走險，他們多日埋伏，觀察江姓男子的生活習性後，夥同雲林縣許姓及林姓友人共同策劃強擄勒索，目前全案已移請橋頭地檢署，檢察官已向法院聲請押。

徐文鴻表示，這起案件由橋頭地檢署檢察官黃世勳指揮偵辦，利用大數據分析涉案嫌疑人交往情形，就可能資助嫌疑人逃亡的友人進行綿密清查，斷絕他們所有金援與可能藏匿處所，嫌犯應自知難逃法網，因此投案。

關鍵字擄人勒索權利車仁武分局綁票
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