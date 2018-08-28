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中央社

紐時：中國拒絕向美提供H7N9病毒樣本

中央社2018/08/28 18:43
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社台北28日電）紐約時報報導，中國政府一年多來，一直拒絕將進化迅速的H7N9禽流感病毒樣本交給美國，作為疫苗研發和治療之用。而隨著美中貿易爭端持續，科學家擔心這類重要的醫療訊息交流可能受阻。

報導指出，這樣的醫療交流，以往一直都按照世界衛生組織（WHO）的規定定期進行。但儘管美國政府官員和研究機構不斷提出要求，中國一年多來並沒有提供H7N9禽流感病毒樣本。

這項報導提到，紐約時報曾要求中國駐美國大使館轉請中國疾病預防控制中心回應，但二者至今尚未給予答覆。

美國聯邦衛生官員表示，美國需要H7N9的病毒樣本，用來研發疫苗和治療方法。而哈佛醫學院傳染病專家卡拉漢（Michael Callahan）更指出，這種情況「不同於鋁和大豆短缺」。

根據報導，美國至少有4個研究機構，目前僅依賴台灣及香港提供的一小批H7N9樣本從事研究。由於擔心「關係進一步緊張」，這4家機構都要求匿名。

報導指出，專家一致認為，全球下一次全球流行性疾病很可能會源自流感，而H7N9病毒是可能之一。這種病毒已導致40%的感染者死亡，而美國人基本上對此毫無免疫力。

根據WHO協議，成員國必須「及時將存在流行病可能的流感樣本」，轉移到指定研究中心。

報導提到，亞洲國家至今累計通報766個H7N9感染病例，幾乎都集中在中國。因此，美國疾病控制和預防中心仍在等待中國提供病毒樣本。然而，連美國農業部科學家想從中國獲取流感樣本也遇到困難。

美國歐巴馬政府時代，負責監督五角大廈生物防禦項目的韋伯（Andrew C. Weber）表示，這種流感病毒是對人類的潛在威脅，不立即將它們與WHO全球實驗室網路分享「是可恥的」。如果中國拒絕國際間獲取病毒樣品，「許多人可能會不必要地死去」。（編輯：邱國強/張淑伶）1070828

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