〈分析〉豬瘟風災夾擊 經濟學家：3點看中國會否發生

身為中國全國蔬菜重要產區與集散中心的山東壽光，接連遭兩輪颱風襲擊，加上其在蔬菜種植與交易方面地位重要，商品輻射東北、華北與西北等地，壽光蔬菜指數更是中國全國蔬菜價格走勢的晴雨表，這回壽光風災災情慘重，引發中國菜價將持續上漲預期。

有「中國菜都」的山東壽光市接連遭兩個颱風襲擊，蔬菜全毀，導致中國全國菜價上漲，加上前陣子爆發非洲豬瘟，包含肉蛋菜在內的農產品批發價格連漲 24 天，讓通膨成為這幾天中國熱議話題。逼得中國官方兩度出面呼籲這是正常季節性波動，強調高通膨不會是今年主要問題。

中國 7、8 月以來在高溫、強颱與強降雨的襲擊下，已導致民生蔬菜價格上揚，截至 8 月 27 日，菜價已經連續八週上漲，19 種蔬菜平均價格為人民幣 3.44 元 / 公斤，與上月相比上升 7.4%，與去年同期相比上升 13.9%。

除了零售價創新高，批發價格也節節攀升，農業部公佈的農產品批發價格 (包括肉蛋菜) 已連續漲了 24 天， 8 月 27 日，菜籃子指數為 106.54，而 6 月 27 日菜籃子指數為 94.87，包括 2016 和 2017 年同期菜籃子指數均未超過 100。由於蔬菜價格是消費者價格指數 (CPI) 的重要組成部分，也讓市場擔心會引發一定程度的通膨。

對此，中國官方接連兩天出面澄清，週一中國國家發改委副主任甯吉喆指出，高通膨不會成為今年主要的問題，中國農村農業部則在今日出面指出，目前情況屬正常的季節性波動，強調壽光蔬菜受災對全國蔬菜市場供給影響有限，強調接下來 9、10 月全國多數地區適合蔬菜生長，等到供給恢復後，菜價就會止漲回落。

國泰君安農業研究團隊認為，這回洪災影響範圍較小，雖然短期會帶動蔬菜價格上漲，但未演變成以往全國性大範圍洪災事件，對蔬菜價格影響還算可控，加上蔬菜生長週期短，一般在兩個月內恢復，有些災情較嚴重的地方可能需要半年時間，但不太可能像豬肉一樣造成持續性上漲趨勢。

不過，中國前陣子爆發非洲豬瘟，導致市場通膨預期快速升溫，海通證券首席經濟學家姜超指出，今年非洲豬瘟疫情發生的時間點正好處在豬價觸底反彈的階段，雖然比起 2006 年和 2010 年的大規模疫情，現階段撲殺數量並不算大，但擔憂並未消除。

姜超指出，若如果豬瘟情況止步在目前狀態，那豬價 9 月前將保持季節性反彈，今年內豬肉 CPI 與去年同期相比最高回升至 -7% 左右，推升 CPI 的年增率約 0.07 個百分點；但若豬瘟進一步擴散、加速豬週期提前見底，使豬價轉折點提前到來，假設大約半年後豬價回升到過去三年的平均水準，代表豬肉 CPI 年增率將升至 10%，帶動 CPI 年增率上升約 0.6 個百分點，將帶來新一輪通膨擔憂。

姜超表示，下半年 CPI 走勢可能有所回升，在菜價和豬價擔憂不能排除之前，短期 3-6 個月不能排除停滯性通膨預期，但長期來看，通膨仍會趨於回落：

首先，從成因來看，近期通膨預期的升溫主因來自供給的擾動，若需求不支持，供給受限的確會帶來短期價格上升，但很難形成趨勢。

再來，目前經濟最主要的特徵為「缺乏需求」，目前生產和需求走弱，PPI 價格很可能持續下滑，非食品價格上升的壓力將會減輕，而食品供給的擾動逐漸減弱後，需求將再度主導物價走勢。

第三，歷史上出現高通膨通常和貨幣大幅放鬆有關。先前幾次 CPI 年增率高過 3% 的情形發生之前，M2 年增速都來到 15% 以上。今年 M2 增速穩定，落在 8.5%。雖然近期貨幣政策明顯放鬆，但和以往的大寬鬆相比，目前貨幣增速還不足以刺激物價全面向上。