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中央社

地方債逆襲 傳中國研擬政策刺激銀行業購買

中央社2018/08/28 18:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海28日電）中國政府先前一度拒絕為地方債買單，但現有消息指出，官方正在醞釀將地方債的風險權重由原先的20%降至0%，與國債、政金債享受同等風險級別待遇，以刺激銀行購買地方債。

中國證券報引述消息人士表示，地方債風險權重有望從原來的20%降至0%。一名私募基金債券交易員表示，地方債80%資金來自銀行，由於地方債的收益高於國債與政金債，上述政策一旦實施，將增強地方債對銀行的吸引力。

中國財政部8月14日發布「關於做好地方政府專項債券發行工作的意見」，要求加快地方政府專項債券發行和使用進度，在9月底前至少要完成發行至少80%的新增地方政府專項債券，並在10月份出清剩餘額度。

根據今年中國政府工作報告，2018年地方專項債券總額1.35兆元，其中上半年發行3000多億，預計在接下來約一個月時間內，銀行間市場將出現8000億至1兆元的地方專項債供給。

同時，中國財政部也對地方債的發行利率提出指導意見，要求地方債承銷商投標利率較相同期限國債前5日均值至少調高40個基點（BP），進一步刺激購買地方債券的積極性。

按地方債存量16.9兆元來估算，其中商業銀行體系持有85%以上。如果地方債風險權重由20%下調至0%，則將為商業銀行系統釋放近3兆元的流動性。

有分析認為，地方債風險權重歸零，說明在「穩增長」的壓力之下，中國金融監管層先前對地方債「任其自生自滅」的態度發生180度的大轉變，透露欲以中央信用為地方債務買單的意圖。

此外，從一些線索可以推斷，地方債風險權重歸零所釋放的流動性將集中流向基礎建設。海外華文媒體多維比喻，擴大內需的新版「4萬億」計劃或將捲土重來，官方去槓桿的決心可能正在動搖。（編輯：邱國強）1070828

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