地方債逆襲 傳中國研擬政策刺激銀行業購買

（中央社記者陳家倫上海28日電）中國政府先前一度拒絕為地方債買單，但現有消息指出，官方正在醞釀將地方債的風險權重由原先的20%降至0%，與國債、政金債享受同等風險級別待遇，以刺激銀行購買地方債。

中國證券報引述消息人士表示，地方債風險權重有望從原來的20%降至0%。一名私募基金債券交易員表示，地方債80%資金來自銀行，由於地方債的收益高於國債與政金債，上述政策一旦實施，將增強地方債對銀行的吸引力。

中國財政部8月14日發布「關於做好地方政府專項債券發行工作的意見」，要求加快地方政府專項債券發行和使用進度，在9月底前至少要完成發行至少80%的新增地方政府專項債券，並在10月份出清剩餘額度。