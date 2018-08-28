新台幣連3升 股匯雙漲後 匯市仍難脫整理格局

隨著國際金融情勢回穩，股匯齊揚，台股加權指數今 (28) 日一度攻上 11000 點關卡，新台幣全日也維持在升值態勢，終場兌一美元以 30.724 元作收，升值 4.8 分，已呈現連 3 升走勢，不過，匯銀人士認為，新台幣近期仍將處在狹幅整理階段，在美國升息循環下以及貿易戰不確定下，美元偏強，非美貨幣偏弱的態勢難以轉變。

新台幣今日以 30.73 元、升值 4.2 分開出後，最高一度來到 30.713 元，終場兌一美元以 30.724 元作收，升值 4.8 分，升幅 0.16%，台北外匯經紀公司成交值縮至 5.02 億美元，全日高低價差僅 2.7 分。