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新台幣連3升 股匯雙漲後 匯市仍難脫整理格局

鉅亨網2018/08/28 18:58
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隨著國際金融情勢回穩，股匯齊揚，台股加權指數今 (28) 日一度攻上 11000 點關卡，新台幣全日也維持在升值態勢，終場兌一美元以 30.724 元作收，升值 4.8 分，已呈現連 3 升走勢，不過，匯銀人士認為，新台幣近期仍將處在狹幅整理階段，在美國升息循環下以及貿易戰不確定下，美元偏強，非美貨幣偏弱的態勢難以轉變。

新台幣今日以 30.73 元、升值 4.2 分開出後，最高一度來到 30.713 元，終場兌一美元以 30.724 元作收，升值 4.8 分，升幅 0.16%，台北外匯經紀公司成交值縮至 5.02 億美元，全日高低價差僅 2.7 分。

匯銀人士指出，匯市交易持續量縮，主要是因外資大幅進出的狀況明顯緩和，市場多是實質拋補交易，預料短線難脫 30.6-30.8 元的價位作區間整理，國際局勢一旦有變化才會出現較大的波動。

元大寶華綜合經濟研究院進一步表示，由於聯準會主席鮑威爾於 Jackson hole 全球央行會議中提出美國經濟沒有過熱風險，緩慢升息仍屬適當，被認為偏向鴿派，美元下跌，預料人民幣短線將盤整偏強，而新台幣仍將跟隨人民幣走勢。

今日主要亞幣以韓元升幅相對大達 0.25% 左右，人民幣升近 0.2%，日圓和星元在平盤上下整理，泰銖略貶不到 0.1%。

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