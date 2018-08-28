建築融資鬆綁增7000億活水 房市大利多

然而，考量政策目的及公益性，金管會研議後決定放寬得不計入住宅建築及建築放款的項目，包含公私立各級學校、醫療機構、政府廳舍、長期照顧服務機構、社會住宅，以及依工廠管理輔導法申請許可或登記的廠房。

為避免銀行集中建築放款，發生資金排擠效果；且為避免銀行因房市波動，影響經營穩健性，現行銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過存款總餘額及金融債券發售額總和的30%。

（中央社記者邱柏勝台北28日電）金融監督管理委員會今天宣布鬆綁銀行辦理建築融資限制，31日上路，預估可為銀行釋出新台幣3500億元至7000億元放款額度，外界認為對不動產市場將是一大利多。

另外，為因應未來都更條例通過，金管會也放寬，針對參與都市更新土地，及合法建築物所有權人、實施者或不動產投資開發專業公司籌措，經主管機關核定發布實施的都更計畫所需資金而辦理的放款，也可不計入建築融資。

此外，屬於促參案、都市危老建物加速重建條例等不受銀行法72條之2限制的放款，也能不計入建築融資。

根據金管會統計，截至今年7月底，全體銀行建築融資放款占比約26.27%，扣除未受銀行法72條之2限制的土銀外，比例前三高（超過29%）的銀行，分別是合庫、台中商銀與高雄銀行。

金管會表示，為強化銀行排除前開項目後的自主管理，同時要求銀行應將這次排除項目的放款總量，納入整體不動產內部風險控管機制，並訂定相關風險政策及作業規範提報董事會。

此外，金管會要求銀行應定期追蹤貸款的實際資金用途與原申貸用途是否相符，如有移用貸款至興建或購置住宅及企業建築，但未符合銀行法第72條之2的排除項目者，應即計入這條的限額控管。(編輯：陳永昌)1070828