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中央社

街口支付推台版餘額寶踩紅線 金管會要求說明

中央社2018/08/28 19:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北28日電）街口支付9月3日將推出台版餘額寶「街口託付帳戶」，主打保障年收益，強調複利計息等宣傳，已踩金管會紅線。銀行局副局長莊琇媛今天說，已要求街口說明，並提供完整活動細節。

電支公司街口支付昨天宣布，將於9月3日推出台版餘額寶「街口託付帳戶」，保障年收益1.2%至1.8%，主打高於定存利率，且採複利每日計息、每日給息、每日利息自動滾入本金再賺利息等宣傳方式。

然而，街口的行銷方式，已經違反「電子支付機構業務管理規則」，以及「電子支付機構從事行銷活動自律規範」，明顯踩到金管會紅線。

銀行局副局長莊琇媛表示，今天已初步向街口進行了解。根據街口的回應，此活動是為了鼓勵使用者開通電支帳戶，串接銀行帳戶後，再由街口提供回饋。且這次活動是街口自辦，與金管會4月開放的電子支付帳戶可購買國內貨幣型基金業務無關。

然而，街口在對外行銷上使用「保障年收益」、「高於定存利率」、「每日計息」等詞，但電支公司不得經營銀行業務，不能給存款利息，且也違反自律規範中「不得以津貼、贈與或其他給與方法吸收儲值款項」的規定。

對此，莊琇媛表示，金管會已請街口提出完整活動細節，以詳細檢視是否符合相關法令規定，並視檢視結果，要求街口調整行銷內容。至於街口的託付帳戶是否能如期上路，莊琇媛說，須視檢視結果而定。（編輯：郭萍英）1070828

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