影／長輩們粉墨登場　華山基金會舉辦老人K歌大賽

華山基金會28日舉辦「老人K歌大賽暨愛心餐會」，來自23鄉鎮自南北彰海選賽遴選出10位代表，在鹿港木生海鮮會館進行「歌」喉戰，經過一上午廝殺，第一名由大村曾玉惠阿嬤、第二名社頭林專阿嬤、第三名永靖邱樹阿公分別獲得。

華山基金會彰化區舉辦第七屆「老人K歌大賽總決賽暨愛心餐會」，今年除了參賽的阿公阿嬤在舞台對決歌藝外，各站更邀請神秘助唱歌手一同同樂，聘請專業歌唱評審老師-柯美利、鄭皓中團隊，比照電視歌唱大賽規模熱鬧登場。



▲華山基金會舉辦「老人K歌大賽暨愛心餐會」，長輩們粉墨登上大舞台，志工在台上幫忙壯膽，參加總決賽的長輩紛紛使出必殺技進行「歌」喉戰。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

活動開場由象徵人瑞博士鹿港黃阿嬤，母雞帶小雞般率領偷偷練習一個多月參賽者、陪唱嘉賓出場，並更率先開唱自己最愛的流行歌曲-「望春風」，其陪唱神秘嘉賓由鹿港鎮長黃振彥擔任，一同提早歡度中秋佳節外，更替台下準一展歌藝的老弟老妹們先加油打氣。



▲華山基金會舉辦「老人K歌大賽暨愛心餐會」，長輩們粉墨登上大舞台，志工在台上幫忙壯膽，參加總決賽的長輩紛紛使出必殺技進行「歌」喉戰。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

92歲來自北斗的許添福阿公，今年在決賽中特別選唱他的最愛歌曲「王昭君」，這首楊燕的招牌歌「王昭君」，難度非常高，加上又要飆高音，許添福阿公都說「不怕」，就算是要飆高音，也飆得開心。



▲華山基金會舉辦「老人K歌大賽暨愛心餐會」，長輩們粉墨登上大舞台，志工在台上幫忙壯膽，參加總決賽的長輩紛紛使出必殺技進行「歌」喉戰。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

黃阿嬤表示，就歡喜可以來參加活動，今早就自選金光閃閃的套裝、配戴總統府贈送人瑞紀念項鍊；彰化縣長魏明谷夫人劉慧如也到場肯定華山基金會對於在地老人的照顧與支持；這場比賽參賽的阿公阿嬤，全都精心打扮，為了幫阿公阿嬤壯膽，志工都會站在舞台，為阿公阿嬤加油打氣，兼伴歌伴舞，讓阿公阿嬤都說，「好像當了一天的大明星」。



▲華山基金會舉辦「老人K歌大賽暨愛心餐會」，長輩們粉墨登上大舞台，志工在台上幫忙壯膽，參加總決賽的長輩紛紛使出必殺技進行「歌」喉戰。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

奪冠大村鄉曾玉惠阿嬤，為人相當客氣因行動不便不想麻煩別人，平常鮮少外出，最後在站長鍥而不捨的鼓勵下參加北彰海選，第一次參與基金會活動就勇奪北彰第一名，對於今天的總決賽能奪冠，曾阿嬤開心說，我每天都在練歌，感謝華山給我能走出門的機會，開心幫大村站得到第一名，原來我真的可以。