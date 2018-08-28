因技術性問題 馬來西亞兩女同性戀延後鞭刑

（中央社吉隆坡28日綜合外電報導）馬來西亞兩名女性被判犯下同性戀罪後，伊斯蘭法庭今天以技術性問題為由延後鞭刑，維權人士希望這讓他們有時間阻止行刑。

這兩名女子分別為22歲和32歲，因為4月在丁加奴州（Terengganu）公共廣場的車內親熱，遭伊斯蘭執法人員逮捕。穆斯林占馬來西亞人口多數，丁加奴州是最保守的區域之一。

她們被帶到伊斯蘭法庭受審，承認違反禁止女性之間發生性關係的伊斯蘭教法，各被判6下鞭刑和罰款3300令吉（新台幣2萬4000元）。

本來訂在今天執行鞭刑，但丁加奴伊斯蘭教法庭（Terengganu Sharia Court）書記官錫得克（Wan AbdulMalik Wan Sidek）表示，已經因為「技術性原因」延到9月3日。