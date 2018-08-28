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中央社

因技術性問題 馬來西亞兩女同性戀延後鞭刑

中央社2018/08/28 19:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社吉隆坡28日綜合外電報導）馬來西亞兩名女性被判犯下同性戀罪後，伊斯蘭法庭今天以技術性問題為由延後鞭刑，維權人士希望這讓他們有時間阻止行刑。

這兩名女子分別為22歲和32歲，因為4月在丁加奴州（Terengganu）公共廣場的車內親熱，遭伊斯蘭執法人員逮捕。穆斯林占馬來西亞人口多數，丁加奴州是最保守的區域之一。

她們被帶到伊斯蘭法庭受審，承認違反禁止女性之間發生性關係的伊斯蘭教法，各被判6下鞭刑和罰款3300令吉（新台幣2萬4000元）。

本來訂在今天執行鞭刑，但丁加奴伊斯蘭教法庭（Terengganu Sharia Court）書記官錫得克（Wan AbdulMalik Wan Sidek）表示，已經因為「技術性原因」延到9月3日。

他沒有透露具體細節，但「星報」（The Star）援引另一名法庭人員的話報導，因為執行鞭刑涉及一些機關，所以要先解決技術問題。這兩名女子都已被保釋。

馬來西亞男女同志、雙性戀者和跨性別團體成員在這個主要信仰伊斯蘭教的國家，面臨與日俱增的壓力。

跨性別權利組織姐妹正義聯盟（Justice forSisters）共同創辦人提拉嘉（Thilaga Sulathireh）希望鞭刑延後，能夠給予維權人士更多時間阻止執行這項刑罰。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1070828

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