中國經濟增長強度 左右鐵礦砂價格

上週四 (23 日) 紐約商品交易所的鐵礦砂價格跌至一個月以來低點，但隨後在周五反彈，鐵礦砂為煉鋼主要材料，而鋼鐵的需求由經濟增長所帶動，中國為全球最大的鋼鐵需求國之一，因此左右著鐵礦砂的價格走勢。

Metal Bulletin 數據顯示，品味 62% 鐵礦砂現貨價格在跌至每噸 66.20 美元的低點後，週五回升 1.3% 至每噸 67.03 美元，27 日收於每噸 67.42 美元。

鐵礦砂現貨價格走勢

全球約有 50 個國家開採鐵礦砂，此為煉鋼主要原料，而鋼鐵在基礎建設以及汽車製造中至關重要，因此鋼鐵的供需，基本上是由經濟增長所推動，當建築鋼材的需求增加時，價格將會走升。