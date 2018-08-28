〈博大法說〉利基型產品成長強勁 全年可望雙位數成長

電源供應器業者博大 (8109-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長廖本崇表示，目前訂單能見度看至年底，在醫療、交通等利基應用產品持續出貨下，第三季營收可望再創高，全年營收將有雙位數以上的年增表現，雖然目前原料 Mosfet、被動元件價格依舊高檔，但他指出，全年毛利率應能持穩近 5 成左右。

廖本崇指出，下半年醫療、交通等利基型應用依然看成長，目前訂單能見度上看 3 個月，加上第三季為傳統出貨旺季，估單季營收將來到全年高峰，可望再創新高；第四季則將僅次第三季，全年營收至少有雙位數以上的成長表現。