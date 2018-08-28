〈博大法說〉利基型產品成長強勁 全年可望雙位數成長

電源供應器業者博大 (8109-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長廖本崇表示，目前訂單能見度看至年底，在醫療、交通等利基應用產品持續出貨下，第三季營收可望再創高，全年營收將有雙位數以上的年增表現，雖然目前原料 Mosfet、被動元件價格依舊高檔，但他指出，全年毛利率應能持穩近 5 成左右。
廖本崇指出，下半年醫療、交通等利基型應用依然看成長，目前訂單能見度上看 3 個月，加上第三季為傳統出貨旺季，估單季營收將來到全年高峰，可望再創新高；第四季則將僅次第三季，全年營收至少有雙位數以上的成長表現。
獲利方面，廖本崇表示，下半年原料 Mosfet、被動元件價格依舊高檔，但還在可接受的範圍內，預估下半年毛利率應與上半年的 49% 差不多。
博大今年前 7 月自結營收 7.36 億元，毛利率 49.78%，稅前盈餘 3.4 億元，每股稅前盈餘 5.16 元。
博大上半年產品應用比重，工業仍為大宗，佔整體營收 27%，其次為運輸佔近 2 成、綠能 18%、通訊 15%、軍用 9%、醫療 7%、其他 5%，其中上半年以醫療跟運輸成長最多，年增幅度近 4 成。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>