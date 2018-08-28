上帝粒子研究里程碑 台大也有參與

（中央社記者陳至中台北28日電）歐洲高能中心（CERN）的緊緻渺子線圈（CMS）實驗，發現希格斯粒子希格斯粒子直接衰變到一對底夸克與反底夸克，寫下里程碑，台大高能實驗室也有參與。
CERN於2012年7月4日宣布發現被稱為「上帝粒子」的希格斯粒子，造成全球轟動。後續研究持續展開且驚喜不斷，今年6月，CERN發表偵測到希格斯粒子與標準模型最重粒子頂夸克的耦合作用，今天一場演講會中，CMS實驗組又宣布一項新的里程碑。
根據台大高能實驗室轉達的資訊，CMS實驗組偵測到希格斯粒子直接衰變到一對底夸克與反底夸克，並在今天將實驗論文投出，再度震撼學術界。
台大高能實驗室解釋，希格斯粒子的所有可能衰變模式中，直接衰變到一對底夸克與反底夸克，其實是最常見的。但要確認偵測到它，卻是極大的挑戰，因為有許多其他標準模型過程（稱為「背景」）可產生底夸克–反底夸克對，必須搜尋到特別的標記事件，例如希格斯粒子與一向量玻子的協同產生，才得以將「背景」壓得夠低。
台大解釋，上述事例極少見，必須篩檢極大量的碰撞事件才能找出訊號。大強子對撞機在2016及2017年的優異表現，讓這發現得以實現。
這項研究的里程碑，也有台灣研究團隊的身影。台大高能實驗室負責人侯維恕表示，台大在2000年代與中央大學合力建造前置量能器，在2010年代參與更核心的像素偵測器第一階段升級製作，都在最新的實驗成果中，發揮一定的功能。另外，台大也有參與物理分析。
CMS實驗正推動偵測器第二階段升級計畫，台大及中大高能實驗室在科技部的支持下，也正積極參與製作高粒度量能器。（編輯：陳怡璇）1070828