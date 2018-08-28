上帝粒子研究里程碑 台大也有參與

（中央社記者陳至中台北28日電）歐洲高能中心（CERN）的緊緻渺子線圈（CMS）實驗，發現希格斯粒子希格斯粒子直接衰變到一對底夸克與反底夸克，寫下里程碑，台大高能實驗室也有參與。

CERN於2012年7月4日宣布發現被稱為「上帝粒子」的希格斯粒子，造成全球轟動。後續研究持續展開且驚喜不斷，今年6月，CERN發表偵測到希格斯粒子與標準模型最重粒子頂夸克的耦合作用，今天一場演講會中，CMS實驗組又宣布一項新的里程碑。

根據台大高能實驗室轉達的資訊，CMS實驗組偵測到希格斯粒子直接衰變到一對底夸克與反底夸克，並在今天將實驗論文投出，再度震撼學術界。