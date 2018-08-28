NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去悚！小丸子「被封印的98話」曝光遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

上帝粒子研究里程碑 台大也有參與

中央社2018/08/28 19:15
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳至中台北28日電）歐洲高能中心（CERN）的緊緻渺子線圈（CMS）實驗，發現希格斯粒子希格斯粒子直接衰變到一對底夸克與反底夸克，寫下里程碑，台大高能實驗室也有參與。

CERN於2012年7月4日宣布發現被稱為「上帝粒子」的希格斯粒子，造成全球轟動。後續研究持續展開且驚喜不斷，今年6月，CERN發表偵測到希格斯粒子與標準模型最重粒子頂夸克的耦合作用，今天一場演講會中，CMS實驗組又宣布一項新的里程碑。

根據台大高能實驗室轉達的資訊，CMS實驗組偵測到希格斯粒子直接衰變到一對底夸克與反底夸克，並在今天將實驗論文投出，再度震撼學術界。

台大高能實驗室解釋，希格斯粒子的所有可能衰變模式中，直接衰變到一對底夸克與反底夸克，其實是最常見的。但要確認偵測到它，卻是極大的挑戰，因為有許多其他標準模型過程（稱為「背景」）可產生底夸克–反底夸克對，必須搜尋到特別的標記事件，例如希格斯粒子與一向量玻子的協同產生，才得以將「背景」壓得夠低。

台大解釋，上述事例極少見，必須篩檢極大量的碰撞事件才能找出訊號。大強子對撞機在2016及2017年的優異表現，讓這發現得以實現。

這項研究的里程碑，也有台灣研究團隊的身影。台大高能實驗室負責人侯維恕表示，台大在2000年代與中央大學合力建造前置量能器，在2010年代參與更核心的像素偵測器第一階段升級製作，都在最新的實驗成果中，發揮一定的功能。另外，台大也有參與物理分析。

CMS實驗正推動偵測器第二階段升級計畫，台大及中大高能實驗室在科技部的支持下，也正積極參與製作高粒度量能器。（編輯：陳怡璇）1070828

因技術性問題 馬來西亞兩女...開車解禁還不夠 這位沙烏地...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan