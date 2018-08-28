〈晶圓先進製程競賽〉資本與技術優勢大者恆大 台積電

晶圓代工是資本密集行業，各廠要生產量產並達可靠良率，需投入大量資金，還有足夠的人才與製程經驗，中國大陸中芯半導體多年前進場開始布局來看，到近年 28 奈米製程良率才顯著拉升，達可與台廠競爭的階段，便可知晶圓代工產業的高進入門檻。

格羅方德 (GLOBALFOUNDRIES) 宣布退出 7 奈米製程發展，引起市場議論，事實上 AMD 的 7 奈米訂單傳由台積電 (2330-TW) 吃下後，市場就傳格羅方德可能不再花資源在先進製程上，隨著格羅方德確定暫緩 7 奈米發展，未來台積電在先進製程的領先優勢可望持續維持，市占率將有機會成長，產業大者恆大發展將更為明顯。

往高階先進製程來看，目前由台積電與三星獨霸的局面，可預期未來仍是兩大廠獨霸的局面，其中台積電市占率最高，而細究台積電能維持優勢的原因，無外乎就是每年斥資百億美元資本支出，投資大量資金研發最新技術，以及能改善製程的關鍵因素，藉此維持產業上的高度競爭力，隨著製程愈先進門檻就愈高，可預期台積電市占率將能持穩高檔。

台積電榮譽董事長張忠謀日前退休記者會上就說，台積電面臨的產業競爭壓力很大，許多廠商磨刀霍霍打算搶進此市場，因此台積電必須持續維持競爭力，但他也看好，全球電子產業都將需要台積電，未來需要的程度只會更高。

隨著物聯網、5G、人工智慧與車用相關需求成長，對技術所需也將提升，未來晶片所需尺寸將更小，運算速度必須更快，功耗也要有效降低，未來先進製程需求將有增無減，對先進製程需求將有增無減，給了台積電未來幾年很好的成長空間。

法人認為，格羅方德退出先進製程的競賽，將有助台積電市占率提升，未來先進製程領域上，將剩下三星可與之匹敵，中國大陸廠商雖然急起直追，並斥重本，但由於產業發展有其學習曲線，加上技術、資本都有進入門檻，可預期與台積電仍有一段差距存在，短期對台積電影響將相對有限。