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中央社

台中捷運綠線旁北屯區段配餘地 好市多得標

中央社2018/08/28 19:04
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政府今天辦理區段徵收配餘地招標設定地上權開標作業，地政局表示，由好市多以新台幣9.75億多元得標得北屯區溝背段58地號土地，地上權存續期間50年。

市府今天招標的標的為北屯區溝背段58地號土地，緊鄰捷運綠線G0站，面積約6095坪，地上權存續期間50年，權利金底價約8.45億元，由好市多以9.75億多元得標，溢價率115% 。

地政局表示，為促進土地利用、充實商業活動機能，並加速整體開發區發展，市府對於區段徵收取得的配餘地，對於坵塊方整、具一定規模以上面積者，都規劃以標租或招標設定地上權方式來招商引資。

地政局指出，今天開標的配餘地為特定商業區土地，緊鄰捷運綠線G0站，建蔽率55%，容積率350%，依都市計畫土管要點規定不得作住宅使用。因靠近捷運總站，區位條件優異，捷運通車後將創造人流與物流，商業機能需求強勁。

地政局說，近年來北屯區人口成長快速，目前為台中市人口數首冠的行政區，未來好市多進駐北屯區後，將有助於提升生活機能，帶動周邊地區發展。

加上台74號快速道路全線通車後，可串連南北快速連結至國道系統，大幅提升運輸機能，地政局表示，未來無論至七期重劃區、新市政中心、高鐵台中車站、中部科學園區，僅需約20分鐘即可抵達，發展前景可期。（編輯：施燕飛）1070828

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