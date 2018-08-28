台中捷運綠線旁北屯區段配餘地 好市多得標

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政府今天辦理區段徵收配餘地招標設定地上權開標作業，地政局表示，由好市多以新台幣9.75億多元得標得北屯區溝背段58地號土地，地上權存續期間50年。

市府今天招標的標的為北屯區溝背段58地號土地，緊鄰捷運綠線G0站，面積約6095坪，地上權存續期間50年，權利金底價約8.45億元，由好市多以9.75億多元得標，溢價率115% 。

地政局表示，為促進土地利用、充實商業活動機能，並加速整體開發區發展，市府對於區段徵收取得的配餘地，對於坵塊方整、具一定規模以上面積者，都規劃以標租或招標設定地上權方式來招商引資。