開車解禁還不夠 這位沙烏地婦女想當賽車手

沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed binSalman）展現解放魄力，被外界吵得沸沸揚揚，其中包括6月取消全球唯一女性開車禁令。在這個極度保守沙漠王國，像30歲的阿米莫尼（Rana Almimoni）這種追風女駕駛勢必引人側目。

對沙烏地阿拉伯婦女而言，這樣刺激的事截至數週前都還是難以想像的事。

（中央社利雅德28日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯婦女阿米莫尼頭戴安全帽坐上珍珠銀色高性能轎車駕駛座，在利雅德的賽車場內使出側滑和漂移等賽車技巧繞圈，引擎轟鳴、輪胎磨地聲此起彼落，車尾揚起陣陣塵土。

熱中賽車的她根本直接挑戰所謂女駕駛青睞亮色系精緻房車那種刻板印象。

阿米莫尼在利雅德迪拉比賽車場（Dirab park）裡一邊猛踩起亞（Kia）Stinger車款的油門一邊說道：「我崇拜速度，我熱愛速度。我的夢幻車輛要有超過500匹馬力。」

「所謂沙烏地女人只會挑選可愛粉紅車系的說法，那是迷思。」

阿米莫尼說，政府可望允許女性取得「賽車執照」，她正在等待這項決定，好讓自己好好磨鍊競速的熱情。

那包括在公共場合非法的漂移這種賽車技巧。不過漂移在像迪拉比賽車場這種受控環境下是被允許的。（譯者：何宏儒/核稿：劉學源）1070828