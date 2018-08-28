周杰倫變魔術太「神奇」　釣出昆凌林書豪神回覆

天王周杰倫與嫩妻昆凌結婚3年感情甜蜜，婚後育有一對兒女，對小孩保護有加從不露臉，除了歌唱事業外，周杰倫私底下愛好變魔術和打籃球，自嘲自己是「被歌唱事業耽誤的魔術師」，今（28）日他在IG一如往常秀出他變的魔術，只是這次特別「神奇」，也引來老婆與林書豪搞笑回覆。

周杰倫每每變魔術，總能讓粉絲驚奇，今日他在IG上傳一段魔術影片，他認真講解魔術過程「好的，接下來我要讓水族館的魚瞬間停住」，接著鏡頭轉向水族箱裡的魚，只見魚群們乖乖在原位不動，這段「神奇」的魔術也引來老婆昆凌回覆，「可以把家裡那兩隻也變這個魔術嗎？」周杰倫則回，「我可以frezze林書豪」。



▲周杰倫變魔術讓魚靜止，被網友抓包尾巴有動。（圖／翻攝周杰倫IG, 2018.08.28）

被標記的林書豪看完周杰倫如此「驚奇」的魔術，也現身回覆，「你每天真的太無聊了，應該來亞特蘭大跟我hangout（聚在一起）」，周杰倫見狀回說：「亞特蘭大有魚可以讓我frezze嗎....」昆凌、林書豪對周杰倫三人的無厘頭對話，惹得網友大笑，「弟弟妹妹內心OS我們做錯了甚麼」、「尾巴明明就在動」、「歌是不是寫完了太無聊了。