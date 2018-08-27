上市倒數／新iPad臉部辨識設計激似iPhoneX

蘋果於今（ 2018 ）年 3 月推出 iPad 搭載了 A10 處理器與 Apple Pencil ，於性能上更近乎於入門級的 iPad 和 Macbook Pro。然而根據供應鏈消息指出，蘋果或將重新定義 iPad Pro 系列的整體設計，並且延續多項出現於 iPhone X 中的功能，包括，縮窄的邊框， Home 鍵消失，並加入 Face ID 臉部辨識功能。按往年慣例，蘋果在每年新 iPhone 上市之際也會一併更新其餘產品線，而從蘋果 6 月份於 WWDC 開發者大會上未展示任何新產品便可得知， 新 iPad 將在 9 至 10 月登場。

iPad Pro 整體設計的改變，外界推估蘋果將於今年釋出兩款新 iPad， 外觀上近乎 2017 年的 10.5 吋和 12.9 吋版本，整體尺寸將落在 11 吋左右。 而從蘋果釋出的 iOS 12 測試版的新 iPad 電池使用圖中即可發現，其 Home 鍵消失，邊框更為縮窄，令螢幕顯示屏幕更放大，同時 iPhone X 的螢幕圓弧角設計亦將出現其中。



▲右為 iOS 12 beta 流出的新 iPad 圖樣，相較於舊款（左）Home 鍵消失，邊框更窄。（圖／翻攝 iOS beta）

另外從 iOS 12 beta 圖示亦可發現，外傳新 iPad 將出現的「瀏海」設計並未現身，而是隱藏於上方的邊框。分析師郭明祺指出， Face ID 中的「深度鏡頭」技術將直到下一代才會出現，蘋果當前的技術就足以將臉部辨識功能直接配置於上方邊框中。而另傳新一代 iPad 將支援備受期待的快速充電功能，據《 DigiTimes 》報導，下一代 iPad Pro 將配有一 18 瓦的 USB-C 電源充電器，儘管目前的 iPad Pro 亦支援 18 瓦的充電規格，可令充電時間縮短 50％ ，然而目前 iPad Pro 所配備的是 10-12 瓦的充電適配器。至於蘋果即將推出的無線充電器 AirPower ，將無法用於 iPad 上，因為現行 iPad 無法放棄金屬材質的背板設計，或多或少將影響無線快充效能，因此於 iPad 上實現「無線快充」基本上不可行。

於性能方面，當前入門款的 iPad 使用 2016 版本的 A10 處理器， iPad Pro 則採用 A10X 版本，同時考量到 2017 年 iPhone 採用 A11 晶片，與即將到來的新版 iPhone 採用 A12 晶片，蘋果為求新 iPad Pro 整體硬體規格的更新及市場區隔，新 iPad Pro 至少會採用 A11 或 Retina 晶片，同時在 GPU 方面的提升亦將成為本次更新的重點。 此外，於下一代 iPad 的 10.5 吋版本中，將取消 3.5mm 耳機接孔。



▲2017 年的 iPhone 採用 A11 晶片，而新 iPad 傳很大程度上沿用 iPhone X 的設計。（圖／翻攝蘋果）

螢幕顯示屏上，目前 iPad Pro 皆採用 Retina 顯示器，而過去傳言新 iPad 將換為 OLED 顯示屏，基本上是不可行的。儘管未來 OLED 顯示屏將成蘋果產品的主流，然而 iPad 的屏幕尺寸將致使供應商無法生產相應大小的顯示器又兼顧成本，來滿足蘋果如此大規模的市場需求及銷量。

此外，蘋果目前 iPad Pro 皆採 Retina 顯示屏和 Smart Connector 連接埠，可讓 iPad Pro 連接 Smart Keyboard 鍵盤，而即將登場的 iPad Pro 據傳於整體設計、外觀上出現很大變動，或許待到今秋蘋果新品發表會之時， iPad Pro 的廬山真面目便將揭曉。

然而，蘋果新品推出卻也將對自家 iPad 系列的市場銷量造成影響，其中 iPad Mini 自 2015 年面世後，除 2017 年 6 月推出的存儲容量版本升級外，從此未再出新版，目前售價相較新款 9.7 吋 iPad 來得更為昂貴，同時新 iPad 還可支援 Apple Pencil ，於性能表現上都更為優異。此外，新 iPhone 其中一 OLED 版本尺吋達 6.5 吋，直逼 iPad Mini 的 7 與 7.9 吋，因此外界推估 9 月一眾新品上市後，將更加壓縮 iPad Mini 系列的銷量。